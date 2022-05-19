道指急瀉千一點，騰訊（７００）績差領跌恒指４９７點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股重磅零售股目標百貨（ＴＧＴ）財報獲利遜預期，同

時更預警通脹將令利潤率持續受壓。此外高盛行政總裁蘇德巍指，美國未來１２至２４個月經濟

衰退風險至少有三成。隔晚道指暴瀉１１６４點，納指重挫４﹒７３％，拖累亞洲區股市低開，

日股早市初段急跌，日經２２５指數報２６２６３，下跌６４８點或２﹒４１％。港股跟隨低開

４９７點或２﹒４１％，報２０１４６。科指低開１８２點或４﹒３０％，報４０７７。



＊科技股跟隨美股下跌＊



隔晚中概股跟隨下跌，阿里（ＢＡＢＡ）跌５﹒０９％，京東（ＪＤ）跌４﹒６０％，網易

（ＮＴＥＳ）跌１﹒０８％，拼多多（ＰＤＤ）跌３﹒９１％，百度（ＢＩＤＵ）跌３﹒７１％

。港股科技股跟跌；阿里（０９９８８）跌５﹒５６％，報８５元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅６﹒１３％。京東集團（０９６１８）跌４﹒１４％，報１９８﹒９元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒４％。美團（０３６９０）跌４﹒０７％，報１６５元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒０１％。快手（０１０２４）跌４﹒０８％，報６７元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６２％。

網易（０９９９９）、百度（０９８８８）美股跑贏大市，港股股價跌幅較輕；網易

（０９９９９）跌２﹒９５％，報１４８元；百度（０９８８８）跌２﹒７２％，報１１８元。



＊騰訊低開逾６％＊



騰訊（００７００）首季業績差過預期，再創上市以來最慢營利增速，以非通用會計準則計

算，純利２５５﹒４５億人民幣，按年跌２２﹒９％，遜於市場預期；每股基本盈利為每股

２﹒６７８人民幣。本土市場遊戲收入下降１％至３３０億人民幣，國際市場遊戲收入增長４％

至１０６億人民幣，網絡廣告業務收入按年下降１８％至１８０億人民幣。股價今日低開

６﹒４６％，報３４２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒１７％。



＊內房股同跌＊



內房股受壓；碧桂園（０２００７）跌３﹒０９％，報４﹒７１元；碧桂園服務

（０６０９８）跌３﹒８７％，報２９﹒８元；中海外（００６８８）跌２﹒０８％，報

２３﹒５５元；潤地（０１１０９）跌１﹒５７％，報３４﹒４元。

現時，恒生指數報２０１４６，跌４９７點或跌２﹒４１％，主板成交２９﹒８８億元。國

企指數報６８９１，跌１９８點或跌２﹒８０％。恒生科技指數報４０７７，跌１８２點或跌

４﹒３０％。

即月期指新報２００２８，跌４５８點，低水１１９點。即月國指期貨報６８５９，跌

１８９點，低水３２點。即月科指期貨新報４０６２，跌１７２點，低水１８點。



表列十大開市跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３４２﹒００元 跌６﹒４６％

阿里（０９９８８） ８５﹒００元 跌５﹒５６％

阿里健康（００２４１） ４﹒２０元 跌４﹒７６％

舜宇（０２３８２） １０８﹒６０元 跌４﹒４９％

小米（０１８１０） １１﹒１６元 跌４﹒２９％

京東集團（０９６１８） １９８﹒９０元 跌４﹒１４％

美團（０３６９０） １６５﹒００元 跌４﹒０７％

碧桂園服務（０６０９８） ２９﹒８０元 跌３﹒８７％

海底撈（０６８６２） １３﹒５０元 跌３﹒７１％

瑞聲（０２０１８） １６﹒３０元 跌３﹒６６％

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（ｈｃ）

