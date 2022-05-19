恒指跌幅擴至逾６００點，曾失守兩萬關，ＡＴＭ挫逾半成

《經濟通通訊社１９日專訊》港股今天低開４９７點報２０１４６，早段跌幅擴大至逾

６００點，一度失守兩萬點關口。現時，恒生指數報２００３３，跌６１０點或跌２﹒９６％，

主板成交３５５﹒９９億元。國企指數報６８６２，跌２２６點或跌３﹒１９％。恒生科技指數

報４０７４，跌１８５點或跌４﹒３５％。

隔晚美股重磅零售股目標百貨（ＴＧＴ）財報獲利遜預期，同時更預警通脹將令利潤率持續

受壓。此外高盛行政總裁蘇德巍指，美國未來１２至２４個月經濟衰退風險至少有三成。隔晚道

指暴瀉１１６４點，納指重挫４﹒７３％，拖累亞洲區股市低開。

隔晚美股中概股受拖累。科網股方面，萬國數據（ＧＤＳ）挫１０﹒６３％；知乎（ＺＨ）

、阿里巴巴（ＢＡＢＡ）跌逾５％；京東（ＪＤ）跌４﹒６％；百度（ＢＩＤＵ）跌３﹒７１％

；愛奇藝（ＩＱ）就升２﹒１７％。ＡＴＭ股ＡＤＲ重挫，騰訊首季業績差過預期，隔晚ＡＤＲ

較港股跌６﹒５９％，折合３４１﹒５１港元。阿里ＡＤＲ較港股跌４﹒８２％，折合

８５﹒６６港元；美團ＡＤＲ較港股跌３﹒８３％，折合８５﹒６６港元。



＊科技股遭拋售，騰訊挫近８％＊



ＡＴＭ全數下跌。騰訊（００７００）公布截至２０２２年３月３１日止第一季業績，純利

為２３４﹒１３億元人民幣，按年跌５０﹒９８％。公司首席戰略官Ｊａｍｅｓ

Ｍｉｔｃｈｅｌｌ預期，未來獲批遊戲數量減少，並預計廣告業務今年下半年將續受影響，廣告

業務復甦時間表有變。股價低開逾６％，跌幅亦擴大，現價跌７﹒６％，報３３７﹒８元，該股

成交約２５６９萬股，涉資８７億元，盤中高見３４３元，最低見３３４元。阿里

（０９９８８）跌６﹒５％，報８４﹒１５元；美團（０３６９０）跌５﹒４１％，報

１６２﹒７元。

萬國數據（０９６９８）首季虧損增至５﹒７５億元人民幣，隔晚在美股急挫１０﹒６３％

，收報２７﹒１６美元。現時，萬國數據Ｈ股跌７﹒７２％，報２６﹒９元，該股成交約４９萬

股，涉資１３２６萬元，盤中高見２７﹒８元，最低見２６﹒５元



＊政府綠債二五零五盤中低見９９﹒５５元＊



重磅科技股捱沽，大部分藍籌股都跟跌。創科（００６６９）跌５﹒７２％，報１００﹒５

元；申洲（０２３１３）跌５﹒３７％，報１０５﹒７元；新奧能源（０２６８８）跌

５﹒３４％，報１０８﹒１元；金沙（０１９２８）跌４﹒９％，報１５﹒１４元。

另外，政府綠債二五零五（０４２５２）今天掛牌。輝立暗盤收報９９﹒６５元，較招股價

１００元低０﹒３５％，以每手１００股計，不計手續費，每手帳面蝕３５元。耀才暗盤現報

９９﹒９５元，低招股價０﹒０５％，每手帳面蝕５元。現價報９９﹒８５元，成交約６６１萬

股，涉資６﹒６０億元，盤中高見９９﹒９５元，最低見９９﹒５５元。

即月期指新報１９９４２，跌５４４點，低水９２點。即月國指期貨報６８４３，跌２０５

點，低水２０點。即月科指期貨新報４０７４，跌１６０點，低水１點。

上證綜合指數報３０５６，跌２９點或跌０﹒９５％，成交１０６１﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１１０７０，跌１３７點或跌１﹒２３％，成交５６７﹒４６億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３３７﹒８元 跌７﹒６％

阿里（０９９８８） ８４﹒１５元 跌６﹒５％

創科（００６６９） １００﹒５元 跌５﹒７２％

美團（０３６９０） １６２﹒７元 跌５﹒４１％

阿里健康（００２４１） ４﹒１７元 跌５﹒４４％

申洲（０２３１３） １０５﹒７元 跌５﹒３７％

新奧能源（０２６８８） １０８﹒１元 跌５﹒３４％

京東集團（０９６１８） １９７﹒４元 跌４﹒８６％

金沙（０１９２８） １５﹒１４元 跌４﹒９％

李寧（０２３３１） ５８﹒０５元 跌４﹒３７％

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（ｅｒ）

