【大國博弈】商務部：高通脹形勢下，美國取消對華關稅有利世界

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》美國財長耶倫出席七國集團財長及央行行

長會議前見記者，證實正在拜登政府內部推動取消部份對華懲罰性關稅。中國商務部新聞發言人

束珏婷在例行發布會上回應稱，此前已經多次表示，在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關

稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國，有利於中國，有利於世界。

