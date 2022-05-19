  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2022 12:12

《午市前瞻》專家指跌穿兩萬意義不大，中美雙方皆有刺激經濟誘因

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報２０１７９，跌４６４點或２﹒２５％，主
板成交７２３﹒７８億元。恒生中國企業指數報６９２７，跌１６１點或２﹒２８％。恒生科技
指數報４１１５，跌１４４點或３﹒４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４１﹒４元，跌２４﹒２元或６﹒６２％，成交１４７﹒６２
億元；美團收報１６６﹒５元，跌５﹒５元或３﹒２％，成交４２﹒２８億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報８４﹒５５元，跌５﹒４５元或６﹒０６％，成交２６﹒３９億元。國指三大成交股份依次
為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－
ＳＷ。　　

＊黃偉康：技術指標於現時市況不合時宜＊

　　隔晚道指暴瀉超過１１００點，拖累環球股市低開，恒指上午曾跌穿２００００點。但安里
控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》坦言，現時平均線等技術指標無太大參考意義，
今年內已有多次出現突破平均線出現利好訊號後，一個利淡消息又再次轉跌例子。他明言，過於
依賴平均線作為指標，投資者便容易跌入「技術走勢陷阱」。
　　黃偉康解釋，現時大市受政策面及消息面主導，故依賴平均線分析大市並不合時宜。他指平
均線作用主要反映投資者心態以及對股價的價值反映，但現時入市氣氛不活躍，平均線參考作用
下降，再加上政策主導市況，而政策又不會跟隨市況，平均線意義更退一步。

＊恒指２００００點以下有支持，預期中央加大刺激力度＊

　　黃偉康指港股估值低迷，加上市場早已預料經濟轉差，疫情以及個別股份業績差過預期亦是
意料之內，認為相關預期已反映於市況之中。此外，他重申港股於３月中的拋售潮之中，已吸引
不少長線投資者掃貨，除非連這批投資者都看淡離場，否則恒指再穿２００００點的機會已很細

　　他再闡明重要一點，中央今年的ＧＤＰ目標為「保５」，但上半年增長不似預期下，下半年
應有更大機會加大力度刺激經濟促進增長，而美國經濟亦岌岌可危，美國財長耶倫已放風正在推
動取消對華關稅，預期中美雙方都有需要積極刺激經濟，或會為中概股問題帶來生機；故即使恒
指曾跌穿兩萬點，黃偉康對港股後市亦不太悲觀，更指大市下跌時正是吸納良機。

＊小米股價跌極有限＊

　　小米（０１８１０）將於今日公布本年首季業績，此前不斷有數據顯示小米銷售前景黯淡，
最新數據顯示小米未來幾季訂單將要縮減兩成，但黃偉康指小米股價今年已跌超過兩成，４月至
５月期間已不斷創新低。雖然股價弱勢，但現時價位低殘，要再出現洗倉情況亦較難，認為股價
最壞情況亦只會跌至本月低位約１０﹒３元水平。加上大家已預期業績表現不佳，未來復甦或有
機會促進其產能恢復，故亦不太看淡小米股價。（ｈｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS19/05/2022
【FOCUS】盈利「滑鐵盧」　半價算「正常」？
財經熱話19/05/2022
綠債今首掛「破發」　可趁機吸納長線持有？
大行報告19/05/2022
騰訊績後遭多家大行削目標價　摩通最淡看$440
財經熱話19/05/2022
【騰訊業績】績後曾瀉逾8%　林Sir：一個因素明朗化後業績將見曙光！
財經熱話19/05/2022
《午市前瞻》
大行報告19/05/2022
【大行炒D乜】大行點睇ATMXJ？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金