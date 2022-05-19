《午市前瞻》專家指跌穿兩萬意義不大，中美雙方皆有刺激經濟誘因

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報２０１７９，跌４６４點或２﹒２５％，主

板成交７２３﹒７８億元。恒生中國企業指數報６９２７，跌１６１點或２﹒２８％。恒生科技

指數報４１１５，跌１４４點或３﹒４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４１﹒４元，跌２４﹒２元或６﹒６２％，成交１４７﹒６２

億元；美團收報１６６﹒５元，跌５﹒５元或３﹒２％，成交４２﹒２８億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報８４﹒５５元，跌５﹒４５元或６﹒０６％，成交２６﹒３９億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ。



＊黃偉康：技術指標於現時市況不合時宜＊



隔晚道指暴瀉超過１１００點，拖累環球股市低開，恒指上午曾跌穿２００００點。但安里

控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》坦言，現時平均線等技術指標無太大參考意義，

今年內已有多次出現突破平均線出現利好訊號後，一個利淡消息又再次轉跌例子。他明言，過於

依賴平均線作為指標，投資者便容易跌入「技術走勢陷阱」。

黃偉康解釋，現時大市受政策面及消息面主導，故依賴平均線分析大市並不合時宜。他指平

均線作用主要反映投資者心態以及對股價的價值反映，但現時入市氣氛不活躍，平均線參考作用

下降，再加上政策主導市況，而政策又不會跟隨市況，平均線意義更退一步。



＊恒指２００００點以下有支持，預期中央加大刺激力度＊



黃偉康指港股估值低迷，加上市場早已預料經濟轉差，疫情以及個別股份業績差過預期亦是

意料之內，認為相關預期已反映於市況之中。此外，他重申港股於３月中的拋售潮之中，已吸引

不少長線投資者掃貨，除非連這批投資者都看淡離場，否則恒指再穿２００００點的機會已很細

。

他再闡明重要一點，中央今年的ＧＤＰ目標為「保５」，但上半年增長不似預期下，下半年

應有更大機會加大力度刺激經濟促進增長，而美國經濟亦岌岌可危，美國財長耶倫已放風正在推

動取消對華關稅，預期中美雙方都有需要積極刺激經濟，或會為中概股問題帶來生機；故即使恒

指曾跌穿兩萬點，黃偉康對港股後市亦不太悲觀，更指大市下跌時正是吸納良機。



＊小米股價跌極有限＊



小米（０１８１０）將於今日公布本年首季業績，此前不斷有數據顯示小米銷售前景黯淡，

最新數據顯示小米未來幾季訂單將要縮減兩成，但黃偉康指小米股價今年已跌超過兩成，４月至

５月期間已不斷創新低。雖然股價弱勢，但現時價位低殘，要再出現洗倉情況亦較難，認為股價

最壞情況亦只會跌至本月低位約１０﹒３元水平。加上大家已預期業績表現不佳，未來復甦或有

機會促進其產能恢復，故亦不太看淡小米股價。（ｈｃ）

