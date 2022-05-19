【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒４億人幣，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開４９７點，報２０１４６點。最高跌３６６點報
２０２７７點，最低跌７１９點報１９９２４點。恒指收報２０１２０點，跌５２３點或
２﹒５４％。
按額度計算，北水全日淨流入６５﹒４億元人民幣，增加２０３﹒２％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、安踏體育（０２０２０）、快手（０１０２４）。
主板成交１２１１﹒１５億元增加７﹒５％。其中港股通成交３２０﹒７億元，佔總成交
２６﹒５％。
＊銀保監指銀行業保持穩健運行＊
銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，目前，中國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力還是
較強的，這也為發揮監管逆周期作用、為小微企業紓困解難提供了政策空間。整個銀行業不良貸
款率是１﹒８２％，保持在合理水平，銀行業撥備餘額７﹒４萬億元（人民幣．下同），撥備覆
蓋率達到了１９７﹒５％。
截至今年４月末，全國小微企業貸款餘額５３﹒５４萬億元。銀保監在加力幫扶中小微企業
紓困解難若乾措施中，提出多條含金量高的政策措施，可以概括為以下三個方面：一是擴增量，
保持對小微企業的信貸增量支持。二是穩存量，緩解困難企業的貸款周轉難題。三是強保障，幫
助市場主體更好應對風險。
騰訊控股跌６﹒５１％報３４１﹒８元，北水淨買入１７﹒２億元；美團跌３﹒７８％報
１６５﹒５元，北水淨買入６﹒４億元；中國海洋石油跌２﹒３５％報１０﹒８２元，北水淨買
入４﹒４億元。
建設銀行無升跌報５﹒４９元，北水淨賣出１﹒７億元；安踏體育跌６﹒２９％報８３﹒４
元，北水淨賣出１﹒６億元；快手跌２﹒８６％報６７﹒８５元，北水淨賣出０﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １７﹒２３
美團 （０３６９０） ６﹒４２
中國海洋石油 （００８８３） ４﹒４２
中國移動 （００９４１） ４﹒０６
藥明生物 （０２２６９） ２﹒６６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －１﹒６５
安踏體育 （０２０２０） －１﹒６２
快手 （０１０２４） －０﹒７７
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒３１
協鑫科技 （０３８００） －０﹒１１
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