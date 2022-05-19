《美元走勢－羅明立》美匯升至１０天線的１０４後遇阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒３６ １２８﹒９４ １２７﹒８９

歐元╱美元 １﹒０４７１ １﹒０５０７ １﹒０４６５

英鎊╱美元 １﹒２３４８ １﹒２３９５ １﹒２３３９

美元╱瑞郎 ０﹒９８２４ ０﹒９８７６ ０﹒９８２４

美元╱港元 ７﹒８４８３ ７﹒８４９１ ７﹒８４７０

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《美元走勢》美匯指數昨日（１８日）從２０天線的１０３﹒２５附近反彈。美國樓市數據

不佳，４月新屋開工年化月率下降０﹒２％，４月營建許可月率大幅亦下跌３﹒２％。市場擔心

高企的通脹、烏克蘭衝突、供應鏈的混亂、中國疫情封控以及全球央行收緊貨幣政策，都不利經

濟。有大行預測２０２２年底和２０２３年初，美國可能出現衰退，美股大跌，避險需求上升支

持美元反彈，但升至１０天線的１０４後遇阻力。

歐元反彈上２０天線的１﹒０５６５後跌１００點，英鎊更在１﹒２５掉頭跌近２００點。

估計短期會繼續反覆，匯市走勢會隨著投資者的風險胃納的改變，暫時可短炒波幅。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５５０ １﹒０４３０ １﹒０５８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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