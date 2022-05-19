【大灣區】報告：逾八成受訪大專生指大灣區事業發展機會具吸引力

《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐與香港青年協會青年研究中心公布有關「香港青年在大灣

區就業競爭力」研究報告。結果發現，受訪７２０名有意到粵港澳大灣區其他城市發展的本地大

學生，最想從事的三個行業為「文化及創意」（１７﹒９％）、「金融服務」 （１７﹒６％）

及「科技與創新」（１７﹒２％）。

該研究於２０２１年３月至１２月期間，邀請本港各大專院校三年級以上學生填寫網上問卷

。結果顯示，他們認為大灣區的事業發展機會（８４﹒１％）、市場規模（８４﹒０％）、 人

脈網絡（７０﹒７％）和培訓機會（７０﹒４％），具相當吸引力。他們最想到深圳發展

（５２﹒５％），其次是廣州（１９﹒４％）。



＊本港大學生認為自己在大灣區具競爭優勢＊



是項研究嘗試建立「大灣區就業所需的五大技能框架」，並讓受訪者以此框架自評競爭力。

結果發現，大學生認為自己在大灣區具有競爭優勢，受訪者自評最高分為專業操守（８﹒３８╱

１０）、普通話（８﹒０４）及靈活變通（７﹒７８），數碼技能評分則較低（６﹒１７）。研

究指出，八成（７９﹒７％）受訪大學生同意「香港青年到大灣區其他城市創業的前景理想」；

逾九成（９０﹒１％）認為獎學金或種子基金有助他們在大灣區發展。

然而，受訪者中亦有七成（７０﹒９％）認為本港青年不了解大灣區的發展機遇，他們主要

面對三方面挑戰包括缺乏人脈網絡、面對內地其他城市的人才競爭，以及缺乏對內地法律制度的

認識。（ｃｗ）

