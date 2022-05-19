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19/05/2022 11:53

【大灣區】匯豐：大灣區是在亞洲的重要增長引擎，會繼續積極發展

　　《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐與香港青年協會青年研究中心公布有關「香港青年在大灣
區就業競爭力」研究報告。匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，自２０１７年內地公布
粵港澳大灣區建設框架，各項經濟政策和基建項目全速推進，令廣東、香港及澳門的合作更緊密
，據統計，目前本港和澳門有超過８﹒５１萬名居民在廣東工作。
　　他續指，香港若要分享更多大灣區的經濟成果，必須讓年青人親身了解整個區域的多元發展
，作為大灣區內大型私營企業僱主，匯豐樂見本港大學生以開放態度，探索在當地發展事業的可
能性。事實上，大灣區是匯豐在亞洲的重要增長引擎，會繼續積極建構區內的人才庫和可持續發
展。
　
＊青協倡大灣區職涯發展概念融入中學生涯規劃教育＊
　
　　香港青年協會副總幹事魏美梅建議企業增加大灣區實習機會，並可輪調到多個城市接受在職
培訓，此安排既能加強專業實務技能，又可促進人才流動。另外，研究報告提議建立核心技能網
上學習平台，內容涵蓋赴大灣區其他城市發展所需的五大綜合技能及素質，課程長遠亦應取得香
港和內地認證，以保持質素及促進青年的學習動機。
　　她續指，大灣區的職涯發展概念亦可融入中學生涯規劃教育，另開展「大灣區職涯探索計劃
」，透過參觀內地企業和廠房，以及安排青年在相關行業進行影子工作，及早增加他們對大灣區
發展機遇的了解。（ｃｗ）

　

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