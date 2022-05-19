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即市新聞

19/05/2022 17:37

長實：會考慮投資高回報的優質項目，根據盈利派發股息及推動發展

　　《經濟通通訊社１９日專訊》長實（０１１１３）今日舉行股東周年大會，集團主席李澤鉅
強調，長實投資時不會選擇地點，而是選擇項目，只要能夠產生高回報、資產優質的項目，不論
在香港、內地、英國或者任何地區都會考慮。
　　他強調，收購項目不會選擇地點，而是選擇項目，各個市場都會審視，雖然香港在個人感情
上是家鄉，但整個長江集團「ＤＮＡ是全球公司」，表明在全球營運５０多個國家，數十年來都
在做全球生意，全球３６萬名員工「大部分都唔識中文，未嚟過香港」，重申「個個地方都係本
地市場」。

＊目前在收購項目或開展新業務都有優勢＊

　　有股東指疫情之下長實純利按年增３０％並增派息，關注近期連環出售資產後，會否再派特
別息為股東製造驚喜。李澤鉅回應指，會願意跟股東分享成果，但現時資金「好用」，而長實現
時現金足及負債低，在收購項目或開展新業務都有優勢，因此除了承諾會根據盈利派發適當股息
之外，亦冀藉充分利用「彈藥」來推動未來發展，期望令股東歡喜。
　　股東問及大股東會否繼續增持、甚至私有化長實，李澤鉅稱，因監管條例所限，不可回應有
關問題；長實近期數次回購公司股份，可以肯定其對長實的資產及管理團隊充滿信心。
　　長實上月已完成出售飛機租賃業務，李澤鉅透露，交易產生的利潤，連同營運７年多以來產
生的現金流，包括期間有兩三年經歷疫情，內部回報率在除稅後應該也有接近雙位數。

＊長實特別專注在一些顛覆性碳減排項目＊

　　股東提問公司就加強系內可持續發展意識、應對氣候變化有何計劃，李澤鉅透露，減少碳排
放是全球議題，目前情況危急需要盡快應對，長實一直有研究環保項目，關注所有有可能提升生
態系統的表現，特別專注在一些顛覆性碳減排項目，舉例指推動「再生土壤管理」，強調不應以
農業角度看，因為可將碳保留在土壤之中，既可減少碳排放，亦可改善泥土保持肥沃，目前已在
澳洲等地開展有關工作。他指出，有關工作仍在早期階段，此時提出主要是對外展示該集團希望
做到長遠的減碳目標，希望為環境出一分力。（ｃｗ）

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