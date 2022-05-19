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19/05/2022 17:41

【小米業績】小米首季全球智能手機市場出貨量按年跌２２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》小米集團（０１８１０）公布，集團截至今年３月３１日止三
個月智能手機業務收入為４５８億元（人民幣．下同），按年跌１１﹒１％；全球智能手機市場
出貨量為３８５０萬台，按年跌２２﹒１％；全球智能手機平均售價達到１１８９元，按年增長
１４﹒１％。
　　根據Ｃａｎａｌｙｓ數據，全球智能手機出貨量保持第三，市佔率達到１２﹒６％。另外，
第一季度境外市場收入達到３７５億元，佔總收入的５１﹒１％。
　　期內，ＩｏＴ與生活消費產品收入達到１９５億元，按年增長６﹒８％。本季度ＩｏＴ與生
活消費產品業務的毛利率達到１５﹒６％，創單季度歷史新高。其中，廣告及遊戲業務均實現同
比增長。另外，互聯網服務收入達到７１億元，按年增長８﹒２％。
　　於今年３月份，全球及中國大陸的ＭＩＵＩ月活躍用戶數均創歷史新高，其中，全球
ＭＩＵＩ月活躍用戶數達到５﹒２９億，按年增長１﹒０４億；中國大陸ＭＩＵＩ月活躍用戶數
達到１﹒３５億，按年增長１７００萬。截至今年３月３１日，ＡＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設
備數達到４﹒７８億，按年增長３６﹒２％。（ｃｗ）

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