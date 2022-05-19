【夜期時段】即月期指報１９９５３點，跌６７點，低水１６８點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００１５點，跌５點，低水

１０６點，最新報１９９５３點，跌６７點，低水１６８點，合約成交３８７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８６０點，跌２４點，低水３９點，最新報６８５０點，

跌３４點，低水４９點，合約成交５７８張。

