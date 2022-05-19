按揭證券公司去年轉虧為盈，錄除稅後溢利８﹒３１億元

《經濟通通訊社１９日專訊》按揭證券公司公布，去年經審核除稅後溢利為８﹒３１億元，

２０２０年除稅後虧損錄３﹒６２億元。盈利改善主要由於年金業務由上一年度錄得會計虧損轉

為溢利，以美元及策略性離岸人民幣計價的存款及債務投資產生外匯收益，按揭保險計劃的淨保

費收入增加，及投資於上市房地產信託投資基金及交易所買賣債券基金的淨虧損減少。

按證公司表示，去年的淨利息收入為４﹒５５億元，按年跌６﹒８％。平均計息資產的年計

淨利息收益率維持於０﹒４％，按年跌０﹒４％。因中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸

款」來自借款人的貸款利息均交予政府，而政府只承擔按揭證券公司就購入貸款的資金成本，該

類貸款的淨利息收益率為零。撇除該因素後，經調整的淨利息收益率為０﹒８％。



＊按保計劃下新取用貸款增３４﹒９％＊



按證公司指出，去年按揭保險計劃下的新取用貸款額按年增加３４﹒９％至１３２６億元。

按證保險公司在按揭保險計劃下承擔的風險為８０６億元。計及往年收取的保費按年入帳及申索

撥備後，按揭保險淨保費收入為７﹒６５億元，按年升９２﹒２％。其他收入為２１﹒４６億元

，按年升約１﹒６６倍。

按證公司提及，撇除未予綜合之受規管附屬公司的投資成本後，按揭證券公司資本充足率於

２０２１年１２月３１日仍處於２３﹒４％的穩健水平，遠高於財政司司長規定的８％最低要求

。於２０２１年１２月３１日，按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為７倍及

１５倍，遠高於保險業監管局的最低監管要求分別為２倍及１﹒５倍。考慮到業務發展的資本需

要，董事局建議２０２１年不派發股息。



＊「百分百擔保特惠貸款」批出貸款額約８１６億元＊



中小企融資擔保計劃方面，在「八成信貸擔保產品」下，自推出以來共批出超過２﹒１３萬

宗申請，涉及的總貸款額約９２５億元；「九成信貸擔保產品」自２０１９年１２月推出以來，

共批出超過５５００宗申請，涉及的總貸款額約１０６億元。

至於「百分百擔保特惠貸款」自２０２０年４月推出以來，共批出超過４﹒７萬宗申請，涉

及的總貸款額約８１６億元，當中８０５億元貸款資產已由按揭證券公司購入。「百分百擔保個

人特惠貸款計劃」自去年４月推出以來共批出約３﹒６萬宗申請，涉及的總貸款額約２５億元。

（ｂｎ）

