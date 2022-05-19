【小米業績】小米：香港疫情影響海外運輸，首季低端芯片短缺嚴重

《經濟通通訊社１９日專訊》小米集團（０１８１０）合夥人兼總裁王翔於電話會議表示，

國內疫情對集團生產及物流組織造成相當影響，在上海防控期間，銷售門店大多關閉，同時疫情

對購買慾望產生負面影響，因而影響銷售表現。同時，疫情令物流成本上升，智能手機運輸以空

運為主，香港是集團將產品運往世界各地相對重要的空港，但由於香港在第一季爆發疫情，對期

內業務造成影響。

王翔指出，國際局勢和疫情仍有多不確定性，香港、上海疫情為供應鏈和物流造成比較大的

麻煩。他預計，今年芯片供應沒有太大問題，更有可能在下半年出現過剩，但首季低端芯片短缺

嚴重，對海外如印度市場影響較大。



＊市場不確定性眾多，集團非常保守持續更新市場情況＊



對於有報道指，小米已經通知供應商將全年手機預估銷量下調１成至２成。王翔指出，小米

是國際化公司，具有抗風險能力和成本優勢。小米首季全球出貨量位列全球第三名，認為在疫情

時期表現相當不容易。他指出，全球手機市場正在下滑，但自身仍具有很多增長機會。集團目前

正密切關注國際局勢和疫情發展，以謹慎預測業績。副總裁兼首席財務官林世偉補充指，今年隨

著晶片供應好轉，業務也會有一定改善，但宏觀仍有眾多不確定性，對此非常保守、持續更新市

場情況，以要求供應商配合。



＊積極應對印方調查，強調小米為合法合規企業＊



印度打擊金融犯罪的機構要求法院重新凍結小米印度銀行賬戶中的７﹒２５億美元資金。王

翔指，當局對小米的稅務進行調查，目前集團正積極應對，強調小米是非常合法合規企業，所有

稅務和支出都嚴格按照所在國的法律進行，並通過第三方權威機構的審批，不存在違規問題。他

透露，集團會以法律程序申訴，並持續與印方坦承溝通，希望能達成共識。（ａｃ）



