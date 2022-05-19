  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2022 10:14

【新冠肺炎】旅議會正聯絡日本觀光協會，爭取香港次輪入境配額

　　《經濟通通訊社１９日專訊》日本將會開放小型旅行團入境，首階段未有包括香港。旅遊業
議會主席徐王美倫在電台節目表示，正邀請日本觀光協會代表下周會面，爭取將香港納入第二階
段開放入境安排。至於入境日本的旅客必須接種３劑疫苗，但疫苗認可名單不包括科興，她表示
會向日本當局反映，因不少港人選打科興，不希望影響他們前往日本旅遊。
　　徐王美倫表示，協會正聯絡日本觀光協會了解情況。日本首階段開放遊行團入境，需要全程
有導遊及指定行程，她相信第二階段都以這個模式，如有配額給予香港，要看日本方面的要求，
香港再配合。團費方面，她指出，相比疫情前，初步看業界的推廣，團費約增加５％。小型旅行
團要分擔導遊或旅遊巴費用，如只有１０人，預料團費起碼比一般高出１０％。
　
＊本地遊反應熱烈，惟無助復甦＊
　
　　本港上月恢復本地遊，徐王美倫表示，目前有逾５００間旅行社提供本地旅行團，截至上周
，成功舉辦了逾４００個團，認為反應不錯。不過她說，本地遊團費介乎１００至４００元，旅
行社利潤很微，只能維持導遊和司機有工開，絕對無助復蘇。（ｈｙ）


　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告19/05/2022
【大行炒D乜】大行點睇ATMXJ？一click就知道
開市Good Morning19/05/2022
林家亨：騰訊業績最快第三季好轉　回落保歷加通道底部宜撈
財經熱話19/05/2022
【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
中國故事18/05/2022
《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
財經熱話18/05/2022
【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
財經熱話18/05/2022
【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高　鎊匯可望挑戰1.30
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金