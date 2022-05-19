【新冠肺炎】旅議會正聯絡日本觀光協會，爭取香港次輪入境配額

《經濟通通訊社１９日專訊》日本將會開放小型旅行團入境，首階段未有包括香港。旅遊業

議會主席徐王美倫在電台節目表示，正邀請日本觀光協會代表下周會面，爭取將香港納入第二階

段開放入境安排。至於入境日本的旅客必須接種３劑疫苗，但疫苗認可名單不包括科興，她表示

會向日本當局反映，因不少港人選打科興，不希望影響他們前往日本旅遊。

徐王美倫表示，協會正聯絡日本觀光協會了解情況。日本首階段開放遊行團入境，需要全程

有導遊及指定行程，她相信第二階段都以這個模式，如有配額給予香港，要看日本方面的要求，

香港再配合。團費方面，她指出，相比疫情前，初步看業界的推廣，團費約增加５％。小型旅行

團要分擔導遊或旅遊巴費用，如只有１０人，預料團費起碼比一般高出１０％。



＊本地遊反應熱烈，惟無助復甦＊



本港上月恢復本地遊，徐王美倫表示，目前有逾５００間旅行社提供本地旅行團，截至上周

，成功舉辦了逾４００個團，認為反應不錯。不過她說，本地遊團費介乎１００至４００元，旅

行社利潤很微，只能維持導遊和司機有工開，絕對無助復蘇。（ｈｙ）







