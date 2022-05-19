  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2022 10:39

【新冠肺炎】孔繁毅：對疫情感到樂觀，暑假戶外可不必戴口罩

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅在電台節目表示，對疫情
感到樂觀，認為暑假期間市民在戶外不必戴口罩。他表示現時大部分確診個案都是輕症或無徵狀
，不必太關注每日確診數字，只有重症及死亡個案才能反映疫情嚴重性。他舉例指現時瑪麗醫院
，只有３名患者因新冠病毒入院，較高峰期５００人大減，無對醫療系統造成壓力。他認為到７
月時無新型變種病毒出現的話，市民在室外可以不必戴口罩，熔斷機制可以取消，訪港旅客可以
居家隔離。
　
＊死亡賠償反映政府認真審視疫苗安全＊
　　
　　疫苗異常事件保障基金早前公布，首次向一宗死亡個案賠償２００萬元。身兼新冠疫苗臨床
事件評估專家委員會，共同召集人孔繁毅表示，６６歲女死者是被歸類為無法完全排除與疫苗接
種無關係。死者去年７月接種首劑復必泰疫苗，１６日後死亡，解剖結果證實死於心肌炎。在死
者解剖樣本中，找到可引致心肌炎的「小病毒」，但無發現急性抗體，未必是近期感染，同時在
心肌內亦未發現疫苗成份。分析估計死者較大機會感染病毒引發心肌炎，但無法完全排除疫苗關
係。他認為今次賠償個案，反映政府認真審視疫苗安全性，重申在數百萬人接種後，肯定有機會
有人死於本身不自知的嚴重疾病，重申疫苗安全，接種好處亦遠大於壞處。（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告19/05/2022
【大行炒D乜】大行點睇ATMXJ？一click就知道
開市Good Morning19/05/2022
林家亨：騰訊業績最快第三季好轉　回落保歷加通道底部宜撈
財經熱話19/05/2022
【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
中國故事18/05/2022
《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
財經熱話18/05/2022
【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
財經熱話18/05/2022
【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高　鎊匯可望挑戰1.30
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金