【新冠肺炎】孔繁毅：對疫情感到樂觀，暑假戶外可不必戴口罩

《經濟通通訊社１９日專訊》港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅在電台節目表示，對疫情

感到樂觀，認為暑假期間市民在戶外不必戴口罩。他表示現時大部分確診個案都是輕症或無徵狀

，不必太關注每日確診數字，只有重症及死亡個案才能反映疫情嚴重性。他舉例指現時瑪麗醫院

，只有３名患者因新冠病毒入院，較高峰期５００人大減，無對醫療系統造成壓力。他認為到７

月時無新型變種病毒出現的話，市民在室外可以不必戴口罩，熔斷機制可以取消，訪港旅客可以

居家隔離。



＊死亡賠償反映政府認真審視疫苗安全＊



疫苗異常事件保障基金早前公布，首次向一宗死亡個案賠償２００萬元。身兼新冠疫苗臨床

事件評估專家委員會，共同召集人孔繁毅表示，６６歲女死者是被歸類為無法完全排除與疫苗接

種無關係。死者去年７月接種首劑復必泰疫苗，１６日後死亡，解剖結果證實死於心肌炎。在死

者解剖樣本中，找到可引致心肌炎的「小病毒」，但無發現急性抗體，未必是近期感染，同時在

心肌內亦未發現疫苗成份。分析估計死者較大機會感染病毒引發心肌炎，但無法完全排除疫苗關

係。他認為今次賠償個案，反映政府認真審視疫苗安全性，重申在數百萬人接種後，肯定有機會

有人死於本身不自知的嚴重疾病，重申疫苗安全，接種好處亦遠大於壞處。（ｈｙ）

