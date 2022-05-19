【新冠肺炎】何栢良：若重症比例無上升，不應影響復常步伐

《經濟通通訊社１９日專訊》香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，本港

近日爆發５個食肆感染群組，至今涉及１４１宗確診個案，佔同期約４７００宗本地感染病例的

３％，部份市民擔心政府會因而收緊社交距離措施。他認為即使每日確診數字上升到６００宗，

甚至過千，只要絕大部份都是輕症或無病徵，就不應該對復常步伐構成任何影響。他又指，目前

有近一半人已完成接種３劑疫苗，只要繼續推動接種，就可以繼續復常。

何栢良預料，除非出現有重大轉變的新變種病毒，構成第六波疫情，否則即使病例增加，重

症比例都不會大幅上升；情況就有如新加坡和新西蘭，當地流行的Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株與香港

類近，就算每日新增幾千宗確診，重症病例都未見明顯增加。



＊幼稚園學生快測後參加畢業禮風險可控＊



至於有幼稚園拒絕讓未接種的學生參加畢業禮，何栢良表示，學校恢復面授後，暫時未見有

學校爆發感染群組，相信若學童已快測，參加典禮的成年人又符合「疫苗通行證」要求，舉辦畢

業禮的風險可控。他又說，獲豁免使用通行證的１２歲以下兒童，可以去遊樂場玩樂，或者去餐

廳食飯，風險反而更高。

何栢良相信，暫時仍然要維持學生回校前要做快速檢測的安排，但到本月底推行下階段「疫

苗通行證」之後，就有調整空間。他解釋說，目前１２至１９歲群組的整體接種率較高，九成已

接種最少２劑疫苗，相信再擴展疫苗通行證安排時，大部份學生都已完成接種３針，屆時毋須再

每日快測。（ｈｙ）

