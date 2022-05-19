【新冠肺炎】業界冀派對房間復業後３個月內回復５至６成生意

《經濟通通訊社１９日專訊》政府今日起進一步放寬社交距離措施，酒吧酒館、卡拉ＯＫ、

派對房間、麻雀館及夜總會等獲准重開，可以營業至凌晨２時前，顧客人數可以佔容納上限

７５％。酒吧酒館限每枱最多４人，卡拉ＯＫ限每個房間８人。香港派對場地協會會長林漢然表

示，當政府公布可以重開的消息後，業界已經收到很多市民查詢，他希望業界可以在３個月內，

追到疫情前約５０％至６０％的生意額。

林漢然表示，業界重開前已完成確保員工完成接種疫苗、消毒場地等準備工作，部分面積較

大、原本供３０至４０人團體包場的派對場地，需要分隔拆細。部分設施例如波波池、打邊爐，

以及燒烤爐等亦會暫停開放。部分派對房間會聘請專業清潔公司，噴灑消毒塗層，以防再次出現

群組感染，提升顧客信心。



＊酒吧業九成員工已轉行，復業人手困難＊



持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，酒吧過去幾波疫情經歷多次停業，今次第五波疫情

停業期更長達５個月，９成從業員已轉行，近日已有專家預計本港有機會出現第六波疫情，業界

和員工均擔心又再停業，招聘人手亦出現困難。

梁立仁表示，根據以往經驗，酒吧重開的生意一般回復至５至６成，但前景仍不樂觀，因疫

情下市民消費模式轉變，或選擇光顧食肆多過酒吧，業界就希望能與卡拉ＯＫ看齊，每檯人數可

放寬至８人。（ｈｙ）

