【新冠肺炎】本港新增２９１宗確診，包括３８宗輸入個案

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２９１宗新冠肺炎確診，包括１１６宗核酸檢測陽性，１７５宗快測呈報陽性，當中３８宗屬輸

入案例，２２宗在機場發現，１４宗在檢疫酒店發現，分別來自美國、台灣、泰國、加拿大和英

國等地。



＊２３歲女患者無病徵，已打３針＊



當中１宗第１２日社區檢測中心樣本，２３歲女患者無病徵，已接種３針疫苗，５月１２日

檢測呈陰性，５月１６日樣本不確定，經公共衞生化驗所分析後為陽性，ＣＴ值高；另有１宗第

１０日社區檢測中心樣本陽性，２１歲女患者無病徵，已接種２針疫苗，去年１２月曾在英國確

診，５月１７日前往內地時在深圳灣的樣本呈陽性，ＣＴ值３４，兩宗都是懷疑復陽個案。

確診個案中，２２宗經醫管局確診，２８宗經公共衞生化驗所確診，６６宗經私營化驗所確

診。公共衞生化驗所分析了９１宗個案，８２宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，９宗因病毒量太低而

未能分類。第五波累計１１９﹒７萬宗確診，包括７４﹒８萬宗核酸檢測陽性，４４﹒９萬宗快

測呈報陽性。



＊新增１宗ＢＡ﹒４變種病毒個案＊



歐家榮表示，本港新增１宗ＢＡ﹒４變種病毒個案，２７歲女患者已打３針，５月１５日在

南非經杜拜、新加坡抵港，有輕微病徵。本港累計９宗ＢＡ﹒４變種病毒個案，全部為輸入案例

，在機場、檢疫酒店發現。昨日新增一宗死亡個案。（ｈｙ）

