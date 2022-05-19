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19/05/2022 16:44

【新冠肺炎】１６間學校呈報１７宗確診，涉１５名學生及２名老師

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日錄
１７宗學校呈報陽性個案，涉及１５名學生２名職員，包括１５宗是快測呈報陽性，２宗核酸檢
測陽性，１宗在５月１７日確診，５宗在５月１８日確診，１１宗今日確診。
　　今日確診的個案，涉及４間幼稚園共３學生及１教職員、８間小學共８學生及１職員，其中
一間小學有２人確診、４間中學共４學生確診。（ｈｙ）

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