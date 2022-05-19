《小傳日記》發債好重要，內房呱呱叫，不過要睇多唔多人要？

《小傳日記》花旗魚缸真係跌極都仲有，因為隻超級市場股Ｔａｒｇｅｔ財報麻麻，然後就

歸咎係全球供應鏈同燃料成本等等嘅問題，仲警告埋通脹將會令到利潤率持續受壓，花旗缸友即

時雞飛狗走，道指大冧千一點！搞今朝香江魚缸都要跟住睇淡，低開差唔多５００點，之後仲跌

多過７００點，穿咗兩萬點，不過都係一陣，臨尾都成功企得穩兩萬。

不過跌市之下，反而今日內房就幾威威，原來係上面對政策繼續回春，最新旭輝

（００８８４）同新城發展（０１０３０）旗下新城控股（滬：６０１１５５）被納入房企發債

嘅「示範名單」。另外都有傳重慶市政府對當地大型房企金科集團（深：０００６５６）（同系

金科服務（０９６６６）制定咗相關紓困措施，目前已經有３億人仔紓困資金到位。

內房佬今日可謂魚缸守住兩萬嘅功臣，撐住魚缸個勢，有得發債籌旗嘅內房今日都跑贏魚缸

；碧桂園（０２００７）升多過１巴仙，報４﹒９４銀；龍湖（００９６０）升唔夠１巴仙，報

３９﹒４５銀；美的置業（０３９９０）升多過兩巴仙，報１５﹒４８銀；新城發展

（０１０３０）升多過３巴仙，報３﹒４銀；旭輝（００８８４）升唔夠１巴仙，報３﹒５８銀

。

講咗咁耐嘅內房鬆綁終於唔係只聞樓梯響，逐漸見到阿爺嘅助力終於出現，咁而家都算係符

合咗阿爺希望孖屐自己救自己嘅期望。不過未來就要睇吓呢批債反應如何，當然投資者想要睇到

內房後市如何先入手啦，如果唔係呢頭發完債，嗰頭又加強三條紅監管咁就唔好。不過阿爺都釋

出好多善意，包括同時發行包括信用違約掉期（私募ＣＤＳ）或信用風險緩釋憑證（ＣＲＭＷ）

在內的信用保護工具等等，又減首套房利率，希望恢復返市場信心。

睇返碧桂園（０２００７）今日主動買沽５９比４１，大戶主動買沽仲有成７７比２３，顯

示今日沽壓唔算重，但係睇返今日大戶主動成交只係佔總成交宗數嘅１６％，反映而家都只係散

戶睇好，可能大戶仲要等埋批債發成點啦，請請！



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