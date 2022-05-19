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19/05/2022 16:47

【新冠肺炎】上環譚仔三哥錄得５宗個案，御善私房菜增３人確診

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日發現一宗新
群組個案，涉及上環皇后大道中３３６至３３８號譚仔三哥米線。有５名個案在５月１３日下午
４時半至下午６時光顧，涉３男２女，年齡介乎２６至２７歲，全部人均有打針。
　　歐家榮指，５人均不認識，分別坐不同枱，其中４人曾於Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ宏思上課，地
點位於上環德輔道中３２２至３２４號西區電訊大廈１３樓，在５月１１至１５日，每日由上午
１１時至下午１１時上課，班房有４０人，但他們４人均不認識，上課時亦有戴口罩。不過，暫
未能正確定他們是在Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ宏思或是在上環譚仔三哥米線染疫，會將兩個地點納入
強檢。
　
＊御善私房菜再多３人確診＊

　　歐家榮表示，５月９日晚上爆疫的觀塘「御善私房菜」再多３人確診，５月１７至１８日確
診，群組至今累計２９宗個案，大多於５月１１日至１７日發病，有１７人已檢測陰性，其中一
人是康復者，仍有２人未做檢測，當局會向其發檢測令。

＊星月樓再多３宗個案＊

　　歐家榮表示，上環「星月樓」群組再多３宗個案，全部是食客，透過強制檢測確診。此群組
共錄得７３宗個案，涉６２名食客及１１名員工。他又指，星月樓鮮風量不足，疑因通風系統故
障及未有開足空氣清新機。至於東涌譚仔群組和新旺會群組均無新增個案。（ｈｙ）

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