【新冠肺炎】上環譚仔三哥錄得５宗個案，御善私房菜增３人確診

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日發現一宗新

群組個案，涉及上環皇后大道中３３６至３３８號譚仔三哥米線。有５名個案在５月１３日下午

４時半至下午６時光顧，涉３男２女，年齡介乎２６至２７歲，全部人均有打針。

歐家榮指，５人均不認識，分別坐不同枱，其中４人曾於Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ宏思上課，地

點位於上環德輔道中３２２至３２４號西區電訊大廈１３樓，在５月１１至１５日，每日由上午

１１時至下午１１時上課，班房有４０人，但他們４人均不認識，上課時亦有戴口罩。不過，暫

未能正確定他們是在Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ宏思或是在上環譚仔三哥米線染疫，會將兩個地點納入

強檢。



＊御善私房菜再多３人確診＊



歐家榮表示，５月９日晚上爆疫的觀塘「御善私房菜」再多３人確診，５月１７至１８日確

診，群組至今累計２９宗個案，大多於５月１１日至１７日發病，有１７人已檢測陰性，其中一

人是康復者，仍有２人未做檢測，當局會向其發檢測令。



＊星月樓再多３宗個案＊



歐家榮表示，上環「星月樓」群組再多３宗個案，全部是食客，透過強制檢測確診。此群組

共錄得７３宗個案，涉６２名食客及１１名員工。他又指，星月樓鮮風量不足，疑因通風系統故

障及未有開足空氣清新機。至於東涌譚仔群組和新旺會群組均無新增個案。（ｈｙ）

