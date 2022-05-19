【ＥＴＦ】貝萊德：債券ＥＴＦ市場，吸４００億美元

環球股市債市年內齊波動，但貝萊德引用最新數據指出，今年首季資金繼續流入債券ＥＴＦ

市場，單季淨吸資逾４００億美元，遠勝同期環球債券互惠基金淨走資１５００億美元。

貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ安碩固定收益及機構指數亞太區主管ＤａｒｒｅｎＷｉｌｌｓ接受訪

問表示，ＥＴＦ具分散投資、二手交易方便、成本效率較高等特質，在波動市尤能吸引機構投資

者入場配置，並指該行料全球債券ＥＴＦ總規模在８年內有望再增至５萬億美元。

貝萊德表示，自疫情以來，不同資產類別ＥＴＦ滲透率都明顯加快，債券等固家收益ＥＴＦ

從２００２年誕生以來，資產規模花１７年在２０１９年才首次達到１萬億美元，但２０２０年

年底已逾１﹒５萬億美元。

該行最新預測，２０２３年債券ＥＴＦ規模可望達至２萬億美元，較原先預期早一年半達到

，並料２０３０年債券ＥＴＦ規模可增至５萬億美元。



＊明年市場規模，料達２萬億美元＊



雖然被動、主動投資的債券基金年內資金流不同，貝萊德認為兩者並非二元對立，

Ｗｉｌｌｓ稱，機構投資者不止視為被動管理的投資產品，愈來愈多機構以此建倉工具，來組成

其主動管理的基金組合。

他補充，即使債券ＥＴＦ增至５萬億美元，也只是佔全球債券市場的約５％，較股票ＥＴＦ

佔股市比例低逾一半。

今年初美國啟動加息周期、俄烏戰事都令避險情緒升溫，Ｗｉｌｌｓ指出，環球資金年內從

企業債等較高風險轉向政府債、短債、通脹掛勾等產品，形容高息高通脹對債券市場是「痛苦」

事件。

不過，他預計下半年市況將逐步穩定下來，而高息債孳息率走高，亞洲企業投資級別債息由

２％至２﹒５％升到４﹒５％，美企高息債息率由４％升至７﹒５％，都能抵銷加息陰霾，令資

金重新流向風險較高的債券。



＊高息債息率走高，抗加息陰霾＊



在亞太市場，區內企業債券息率一般高於歐美市場，在過去十多年低息環境，吸引不少投資

者在區內尋寶，而內房債券更是區內高息債主要發行人之一。

去年至今，多家內房境外債券違約，Ｗｉｌｌｓ承認，不論從股票或債券，投資者對內房資

產都變得審慎，但整體而言，不論亞太投資者以至部分歐洲投資者，今年首季都增加亞洲高息企

業債券配置，料較高息回報仍能吸引投資者持續參與市場。《香港經濟日報》

