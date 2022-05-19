  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2022 09:03

【ＥＴＦ】貝萊德：債券ＥＴＦ市場，吸４００億美元

　　環球股市債市年內齊波動，但貝萊德引用最新數據指出，今年首季資金繼續流入債券ＥＴＦ
市場，單季淨吸資逾４００億美元，遠勝同期環球債券互惠基金淨走資１５００億美元。
　　貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ安碩固定收益及機構指數亞太區主管ＤａｒｒｅｎＷｉｌｌｓ接受訪
問表示，ＥＴＦ具分散投資、二手交易方便、成本效率較高等特質，在波動市尤能吸引機構投資
者入場配置，並指該行料全球債券ＥＴＦ總規模在８年內有望再增至５萬億美元。
　　貝萊德表示，自疫情以來，不同資產類別ＥＴＦ滲透率都明顯加快，債券等固家收益ＥＴＦ
從２００２年誕生以來，資產規模花１７年在２０１９年才首次達到１萬億美元，但２０２０年
年底已逾１﹒５萬億美元。
　　該行最新預測，２０２３年債券ＥＴＦ規模可望達至２萬億美元，較原先預期早一年半達到
，並料２０３０年債券ＥＴＦ規模可增至５萬億美元。
　
＊明年市場規模，料達２萬億美元＊
　
　　雖然被動、主動投資的債券基金年內資金流不同，貝萊德認為兩者並非二元對立，
Ｗｉｌｌｓ稱，機構投資者不止視為被動管理的投資產品，愈來愈多機構以此建倉工具，來組成
其主動管理的基金組合。
　　他補充，即使債券ＥＴＦ增至５萬億美元，也只是佔全球債券市場的約５％，較股票ＥＴＦ
佔股市比例低逾一半。
　　今年初美國啟動加息周期、俄烏戰事都令避險情緒升溫，Ｗｉｌｌｓ指出，環球資金年內從
企業債等較高風險轉向政府債、短債、通脹掛勾等產品，形容高息高通脹對債券市場是「痛苦」
事件。
　　不過，他預計下半年市況將逐步穩定下來，而高息債孳息率走高，亞洲企業投資級別債息由
２％至２﹒５％升到４﹒５％，美企高息債息率由４％升至７﹒５％，都能抵銷加息陰霾，令資
金重新流向風險較高的債券。
　
＊高息債息率走高，抗加息陰霾＊
　
　　在亞太市場，區內企業債券息率一般高於歐美市場，在過去十多年低息環境，吸引不少投資
者在區內尋寶，而內房債券更是區內高息債主要發行人之一。
　　去年至今，多家內房境外債券違約，Ｗｉｌｌｓ承認，不論從股票或債券，投資者對內房資
產都變得審慎，但整體而言，不論亞太投資者以至部分歐洲投資者，今年首季都增加亞洲高息企
業債券配置，料較高息回報仍能吸引投資者持續參與市場。《香港經濟日報》

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/05/2022
【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
中國故事18/05/2022
《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
財經熱話18/05/2022
【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
財經熱話18/05/2022
【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高　鎊匯可望挑戰1.30
財經熱話18/05/2022
【騰訊預測】潘鐵珊：騰訊業績無憧憬　仲值得買入嗎？
財經熱話18/05/2022
京東季績符預期惟大行紛降目標股價挫　要趁低吸定要走?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金