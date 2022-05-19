  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2022 10:02

《與聯共策－鄒建雄》孳息率曲線倒掛代表經濟即將步入衰退？

　　《與聯共策》孳息率曲線倒掛並不是經濟衰退的導火線，只是反映投資者預期經濟衰退的可
能性提高，且孳息率曲線亦不是經濟衰退的唯一主要指標。
　　近６０年來，孳息率曲線出現倒掛（即美國２年期國債孳息率高於１０年期），美國經濟不
一定會立即出現衰退；如在１９６６年及１９９８年期間，美國２年期國債孳息率都曾一度高於
１０年期，但兩次孳息率曲線倒掛後近三年的時間，才發生下一次經濟衰退，與前述孳息率曲線
倒掛沒有直接因果關係。此外，２０１９年８月，孳息率曲線曾出現短短幾天倒掛，而在
２０２０年初，全球經濟因新冠肺炎陷入衰退，突發的疫情也在意料之外。
　　根據歷史統計，假若發生孳息率曲線倒掛，而美國經濟在之後兩年內真的陷入衰退，兩者時
間差距約為４至２４個月；即平均而言，經濟約在一年半後才會出現衰退（詳見下表）。

孳息率曲線倒掛＊與美國經濟衰退時間差距︹
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　孳息率曲線倒掛＊時間　經濟衰退開始時間　孳息率曲線倒掛與經濟衰退開始時間差距
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（單位：月）　　　　　　　　　　　　
　　１９６７年１２月　　　１９６９年１２月　２４　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１９７３年３月　　　　１９７３年１１月　８　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１９７８年８月　　　　１９８０年１月　　１７　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１９８８年１２月　　　１９９０年７月　　１９　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０００年２月　　　　２００１年３月　　１３　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２００６年２月　　　　２００７年１２月　２２　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０１９年８月　　　　２０２０年２月　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中位數　　　　　　　　　　　　　　　　　１７　　　　　　　　　　　　　　　　
　　平均值　　　　　　　　　　　　　　　　　１５　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊　指美國２年期國債孳息率高於１０年期國債孳息率。
　　︹　僅列出孳息率曲線倒掛後兩年內出現經濟衰退的統計。
　　歷史分析及對未來預測不保證未來結果。
資料時間：１９６７年１月至２０２１年１２月。資料來源：Ｄａｔａｓｔｒｅａｍ、ＮＢＥＲ
、聯博。

　　儘管今年貨幣及財政刺激措施的力道較過去兩年減少，今年以來美國經濟增長動力也較去年
放緩，但種種經濟數據顯示，美國經濟仍持續增長；３月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）初值
５８﹒５、服務業５８﹒９，均優於前月及市場預期，並分別創６個月及８　個月新高，主要受
到商品與服務需求攀升推動、疫情限制鬆綁，加上供應鏈緊張情況轉佳。另外，消費及勞動市場
也持續改善。根據目前情況評估，展望今、明兩年美國經濟仍可望維持正增長。
《聯博中國香港零售業務董事總經理　鄒建雄》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/05/2022
【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
中國故事18/05/2022
《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
財經熱話18/05/2022
【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
財經熱話18/05/2022
【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高　鎊匯可望挑戰1.30
財經熱話18/05/2022
【騰訊預測】潘鐵珊：騰訊業績無憧憬　仲值得買入嗎？
財經熱話18/05/2022
京東季績符預期惟大行紛降目標股價挫　要趁低吸定要走?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金