《與聯共策－鄒建雄》孳息率曲線倒掛代表經濟即將步入衰退？

《與聯共策》孳息率曲線倒掛並不是經濟衰退的導火線，只是反映投資者預期經濟衰退的可

能性提高，且孳息率曲線亦不是經濟衰退的唯一主要指標。

近６０年來，孳息率曲線出現倒掛（即美國２年期國債孳息率高於１０年期），美國經濟不

一定會立即出現衰退；如在１９６６年及１９９８年期間，美國２年期國債孳息率都曾一度高於

１０年期，但兩次孳息率曲線倒掛後近三年的時間，才發生下一次經濟衰退，與前述孳息率曲線

倒掛沒有直接因果關係。此外，２０１９年８月，孳息率曲線曾出現短短幾天倒掛，而在

２０２０年初，全球經濟因新冠肺炎陷入衰退，突發的疫情也在意料之外。

根據歷史統計，假若發生孳息率曲線倒掛，而美國經濟在之後兩年內真的陷入衰退，兩者時

間差距約為４至２４個月；即平均而言，經濟約在一年半後才會出現衰退（詳見下表）。



孳息率曲線倒掛＊與美國經濟衰退時間差距︹

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

孳息率曲線倒掛＊時間 經濟衰退開始時間 孳息率曲線倒掛與經濟衰退開始時間差距

（單位：月）

１９６７年１２月 １９６９年１２月 ２４

１９７３年３月 １９７３年１１月 ８

１９７８年８月 １９８０年１月 １７

１９８８年１２月 １９９０年７月 １９

２０００年２月 ２００１年３月 １３

２００６年２月 ２００７年１２月 ２２

２０１９年８月 ２０２０年２月 ４

中位數 １７

平均值 １５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊ 指美國２年期國債孳息率高於１０年期國債孳息率。

︹ 僅列出孳息率曲線倒掛後兩年內出現經濟衰退的統計。

歷史分析及對未來預測不保證未來結果。

資料時間：１９６７年１月至２０２１年１２月。資料來源：Ｄａｔａｓｔｒｅａｍ、ＮＢＥＲ

、聯博。



儘管今年貨幣及財政刺激措施的力道較過去兩年減少，今年以來美國經濟增長動力也較去年

放緩，但種種經濟數據顯示，美國經濟仍持續增長；３月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）初值

５８﹒５、服務業５８﹒９，均優於前月及市場預期，並分別創６個月及８ 個月新高，主要受

到商品與服務需求攀升推動、疫情限制鬆綁，加上供應鏈緊張情況轉佳。另外，消費及勞動市場

也持續改善。根據目前情況評估，展望今、明兩年美國經濟仍可望維持正增長。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

