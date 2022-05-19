《投資原理－陳榮達》受惠上海解封國策支持，電力板塊表現可期

《投資原理》歐美通脹不斷攀升，緊縮步伐逐漸加快，西方國家經濟前景正受到限制。反觀

中國疫情開始緩和，上海正開始分階段解封，穩經濟繼續成為中國政府首要任務，在寬鬆憧憬下

，投資情緒有望轉好，或促使資金流入。電力板塊為近期國家扶持的對象，隨著中央積極穩定煤

價，更加大補貼支持電企發展綠色能源，短期可受惠發電成本下降及解封，未來發展在國策支持

下亦得到強力支撐。

中國部分城市的新冠肺炎確診個案上升，特別是上海，投資者憂慮持續的封城隔離會進一步

削弱中短期的經濟活動。然而，經歷一個多月的封城後，疫情終見緩和跡象，當地政府更宣布由

本周一（１６日）起全市分階段復商復市，包括商場、超市等逐步恢復營業。當局更指出，會加

快推進復工復產和經濟恢復。



＊中港股市估值低殘，已大致反映負面因素＊



ＭＳＣＩ中國指數自２０２１年２月以來已下跌超過五成，現時市盈率只有１０﹒４倍；恒

指市盈率僅７﹒２倍，低於過去十年平均市盈率１１倍的水平，理應已大幅反映負面因素。此外

，為實現今年經濟增長５﹒５％的目標，中國政府下半年必定會出台更多財政及貨幣刺激措施，

中國經濟基本面強勁。同時，放寬防疫限制下投資氣氛亦有望進一步轉好，中港股市目前的潛在

回報相當吸引。

鑑於上海將於６月初起全面恢復全市正常生產生活秩序，電力需求將得到釋放，尤其是工業

用電方面，對提升電力公司收入有莫大幫助。為確保工業用電成本不會大幅上升及不會為電企帶

來更大的經營壓力，中央近年出台不少穩定煤價的國策，例如今月起對煤價執行新設價格區間，

將煤炭進口關稅降至零，並有序釋放先進煤炭產能，冀增加供應以降低煤價。



＊電企獲國家大額補貼發展再生能源＊



值得留意的是，國務院於上周宣布，為穩定經濟表現及確保能源正常供應，在前期支援基礎

上，向發電企業發放可再生能源補貼５００億元（人民幣．下同），通過國有資本經營預算注資

１００億元，支持電力企業紓困及多發電。雖然現時電力板塊的收入來源主要來自煤炭發電，但

不少公司近年積極向新能源轉型，個別公司可再生能源所佔的比例更超過五成，未來發展可受惠

於國策支持。

除了對行業作出補貼，發改委上周表示，要大力發展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區規劃

建設４﹒５億千瓦大型風電光伏基地，其中８５００萬千瓦項目已經開工建設。中國是全球荒漠

化面積最大的國家，佔國土總面積約２７﹒２％。鑑於中國在實現多個新能源目標上需要作大量

投資，例如２０２５年光伏及風電發電量佔全國總發電量的比例逾１６％，２０３０年非化石能

源消費比重達到２５％左右，長遠有助電力板塊提升估值。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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