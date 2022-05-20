《缸邊麗評－熊麗萍》未懼美股重創，港股已見防禦力

《缸邊麗評》美股近日反覆下挫，港股雖亦受影響，但並不完全跟隨美股跌幅。港股較美股

提前一年作調整，現水平要套現，高估值的美股成為套現對象的機會實應大於港股。



全球疫情大爆發，道指曾跌至１８２１３水平，恒指則低見２１１３９。但美股其後兩年延

續升勢，道指急升一倍；反觀恒指由低位上升至３１１８３水平，升幅為４７％，於去年２月開

始逐步回落，主要因為內地對互聯網平台企業繼續整頓，加上美國對中概股退市的要求，恒指過

去一年已調整四成以上，而科技指數更回落逾六成，估值上早已變得吸引；但市場一直欠缺利好

因素支持，加上政策陰影未有完全消除，港股估值雖吸引，但走勢卻不斷尋底。美股則依然受惠

於美元強勢及資金流入，高估值的美股續受支撐。



＊內地寬鬆貨幣政策，港股估值吸引＊



美股當前的情況卻面對高通脹的風險，美國利率進入上升周期。美國聯邦基金利率於過去兩

年維持０﹒２５％低水平，目前的加息伴隨收水，若今次逐步加息令經濟增長放緩，聯儲局未能

拿捏加息步伐與通脹及經濟的轉變，滯脹及高估值已足以加深美股下挫風險（道指及納指由高位

至今只分別下跌１６％及２８％）。



除了收水之外，虛擬貨幣巿場大跌（比特幣由高峰接近６００００美元腰斬至３００００美

元），而Ｌｕｎａ上周更跌至接近零），虛擬貨幣急瀉亦蒸發巿場資金，其他投資巿場亦受連鎖

影響，投資者

在流動性高及價格仍在高位的市場套現。



筆者並非否定美股大跌而港股可免疫，但不會跟足美股跌幅；反而內地股市表現、疫情、港

元及人民幣匯價表現對港股的影響不能忽視。長線資金會流向那個市場？內地寬鬆貨幣政策及估

值吸引，令港股及內地股市對美股下挫的反應應較具防禦能力。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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