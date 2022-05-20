  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 12:18

《缸邊麗評－熊麗萍》未懼美股重創，港股已見防禦力

　　《缸邊麗評》美股近日反覆下挫，港股雖亦受影響，但並不完全跟隨美股跌幅。港股較美股
提前一年作調整，現水平要套現，高估值的美股成為套現對象的機會實應大於港股。
　
　　全球疫情大爆發，道指曾跌至１８２１３水平，恒指則低見２１１３９。但美股其後兩年延
續升勢，道指急升一倍；反觀恒指由低位上升至３１１８３水平，升幅為４７％，於去年２月開
始逐步回落，主要因為內地對互聯網平台企業繼續整頓，加上美國對中概股退市的要求，恒指過
去一年已調整四成以上，而科技指數更回落逾六成，估值上早已變得吸引；但市場一直欠缺利好
因素支持，加上政策陰影未有完全消除，港股估值雖吸引，但走勢卻不斷尋底。美股則依然受惠
於美元強勢及資金流入，高估值的美股續受支撐。
　
＊內地寬鬆貨幣政策，港股估值吸引＊
　
　　美股當前的情況卻面對高通脹的風險，美國利率進入上升周期。美國聯邦基金利率於過去兩
年維持０﹒２５％低水平，目前的加息伴隨收水，若今次逐步加息令經濟增長放緩，聯儲局未能
拿捏加息步伐與通脹及經濟的轉變，滯脹及高估值已足以加深美股下挫風險（道指及納指由高位
至今只分別下跌１６％及２８％）。
　
　　除了收水之外，虛擬貨幣巿場大跌（比特幣由高峰接近６００００美元腰斬至３００００美
元），而Ｌｕｎａ上周更跌至接近零），虛擬貨幣急瀉亦蒸發巿場資金，其他投資巿場亦受連鎖
影響，投資者
在流動性高及價格仍在高位的市場套現。
　
　　筆者並非否定美股大跌而港股可免疫，但不會跟足美股跌幅；反而內地股市表現、疫情、港
元及人民幣匯價表現對港股的影響不能忽視。長線資金會流向那個市場？內地寬鬆貨幣政策及估
值吸引，令港股及內地股市對美股下挫的反應應較具防禦能力。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境　續靜市擴張升級系統
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】中小型券商掀結業潮　許照中：本地券商缺乏政策幫助
大行報告20/05/2022
【大行炒D乜】券商點睇QQ、小米同京東　一click就知道
開市Good Morning20/05/2022
溫鋼城：小米11.5元有初步阻力　恒指20600水平分好淡
財經熱話20/05/2022
【虛幣世界】比特幣走勢回升，目前企穩於30000美元之上
財經熱話19/05/2022
【跌市買D乜】內銀息高　經營穩健　四大行逆市靠穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金