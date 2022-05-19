  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強稱果斷作為，加大宏觀調節

　　《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　

《中國證券報》

習近平在全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會７０周年大會暨全球貿易投資促進峰
會上發表視頻致辭稱，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安
全穩定，讓發展成果更好惠及各國人民。

國有控股上市公司要做穩定資本市場表率
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院國資委副主任翁傑明１８日表示，國有控股上市公司要做推動資本市場健康穩定發展的表
率。集團公司要鼓勵長期持有上市公司股份，適時增持價值低估的上市公司股票。上市公司要適
時實施股份回購，增強投資者信心。

外資長期增持中國資產趨勢不改
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國外匯交易中心１８日公布的數據顯示，４月境外機構投資者共達成現券交易１０２０２億元
人民幣，同比增加１３％、環比減少１７％。結合人民銀行上海總部數據來看，４月境外機構對
中國債券呈減持態勢。


《上海證券報》

習近平在全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會７０周年大會暨全球貿易投資促進峰
會上發表視頻致辭稱，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安
全穩定，讓發展成果更好惠及各國人民。

李克強：著力穩市場主體以穩增長保就業保民生
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強１８日在雲南主持召開座談會，研究部署進一步穩增長穩市場主體保就業。李
克強要求，各地區各部門要挖掘政策潛力，看得准的新舉措能用盡用，５月份能出盡出，確保上
半年和全年經濟運行在合理區間。

國資委多管齊下推動國有上市公司深化改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院國企改革領導小組辦公室副主任翁傑明１８日在國企改革三年行動表率專題推進會上表示
，國有控股上市公司要在深入實施國企改革三年行動、依法依規規範運作、推動資本市場健康穩
定發展三個方面爭做表率。


《證券時報》

習近平在全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會７０周年大會暨全球貿易投資促進峰
會上發表視頻致辭稱，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安
全穩定，讓發展成果更好惠及各國人民。

李克強：果斷作為，加大宏觀政策調節
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強１８日在雲南主持召開座談會稱，各地區各部門要增強緊迫感，挖掘政策潛力
，看得準的新舉措能用盡用，５月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使
經濟較快回歸正常軌道。

國資委：加大優質資產注入上市公司力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任翁傑明１８日在國企改革三年行動表率專題推進會上
指出，穩定資本市場是國有控股上市公司的社會責任、使命所系，上市公司要做推動資本市場健
康穩定發展的表率。（ｌｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/05/2022
【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
中國故事18/05/2022
《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
財經熱話18/05/2022
【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
財經熱話18/05/2022
【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高　鎊匯可望挑戰1.30
財經熱話18/05/2022
【騰訊預測】潘鐵珊：騰訊業績無憧憬　仲值得買入嗎？
財經熱話18/05/2022
京東季績符預期惟大行紛降目標股價挫　要趁低吸定要走?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金