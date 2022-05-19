《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強稱果斷作為，加大宏觀調節

《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭

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國家主席習近平１８日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會７０周年大會暨全球貿易投資促進峰

會上發表視頻致辭稱，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安

全穩定，讓發展成果更好惠及各國人民。



國有控股上市公司要做穩定資本市場表率

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國務院國資委副主任翁傑明１８日表示，國有控股上市公司要做推動資本市場健康穩定發展的表

率。集團公司要鼓勵長期持有上市公司股份，適時增持價值低估的上市公司股票。上市公司要適

時實施股份回購，增強投資者信心。



外資長期增持中國資產趨勢不改

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中國外匯交易中心１８日公布的數據顯示，４月境外機構投資者共達成現券交易１０２０２億元

人民幣，同比增加１３％、環比減少１７％。結合人民銀行上海總部數據來看，４月境外機構對

中國債券呈減持態勢。





《上海證券報》



習近平在全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭

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國家主席習近平１８日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會７０周年大會暨全球貿易投資促進峰

會上發表視頻致辭稱，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安

全穩定，讓發展成果更好惠及各國人民。



李克強：著力穩市場主體以穩增長保就業保民生

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國務院總理李克強１８日在雲南主持召開座談會，研究部署進一步穩增長穩市場主體保就業。李

克強要求，各地區各部門要挖掘政策潛力，看得准的新舉措能用盡用，５月份能出盡出，確保上

半年和全年經濟運行在合理區間。



國資委多管齊下推動國有上市公司深化改革

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國務院國企改革領導小組辦公室副主任翁傑明１８日在國企改革三年行動表率專題推進會上表示

，國有控股上市公司要在深入實施國企改革三年行動、依法依規規範運作、推動資本市場健康穩

定發展三個方面爭做表率。





《證券時報》



習近平在全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭

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國家主席習近平１８日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會７０周年大會暨全球貿易投資促進峰

會上發表視頻致辭稱，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安

全穩定，讓發展成果更好惠及各國人民。



李克強：果斷作為，加大宏觀政策調節

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國務院總理李克強１８日在雲南主持召開座談會稱，各地區各部門要增強緊迫感，挖掘政策潛力

，看得準的新舉措能用盡用，５月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使

經濟較快回歸正常軌道。



國資委：加大優質資產注入上市公司力度

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國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任翁傑明１８日在國企改革三年行動表率專題推進會上

指出，穩定資本市場是國有控股上市公司的社會責任、使命所系，上市公司要做推動資本市場健

康穩定發展的表率。（ｌｃ）

