【聚焦人幣】人幣中間價貶１０３點子，報６﹒７５２４止步三連揚

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５２４，

較上個交易日跌１０３點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒７４２１。

聯儲局主席鮑威爾周二（１７日）發表迄今最為鷹派言論，表示會持續加息至有明顯和令人

信服的證據，顯示通脹已經回落。美元周三（１８日）紐約時段停止連續３天跌勢，美匯指數在

紐約尾盤升０﹒５４％，報１０３﹒９２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７５２４ ＋１０３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０７３８ －３６６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２６５８ ＋６０２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６０３ ＋１４﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３４１６ －７５２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０５２ －３４７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５５７ －３２２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８５５８ －１３２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８３８６ ＋５７５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４４０ －１９６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１３ ＋１﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５０２５ －２３２１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７８０ ＋１７５﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒４９００ ＋３６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

