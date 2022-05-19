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19/05/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶１０３點子，報６﹒７５２４止步三連揚

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５２４，
較上個交易日跌１０３點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒７４２１。
　　聯儲局主席鮑威爾周二（１７日）發表迄今最為鷹派言論，表示會持續加息至有明顯和令人
信服的證據，顯示通脹已經回落。美元周三（１８日）紐約時段停止連續３天跌勢，美匯指數在
紐約尾盤升０﹒５４％，報１０３﹒９２。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７５２４　　＋１０３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０７３８　　－３６６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２６５８　　＋６０２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６０３　　　＋１４﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３４１６　　－７５２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０５２　　－３４７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５５７　　－３２２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５５８　　－１３２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８３８６　　＋５７５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４４０　　－１９６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５１３　　　　＋１﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒５０２５　－２３２１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７８０　　＋１７５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒４９００　　　＋３６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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