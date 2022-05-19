【聚焦人幣】人幣中間價貶１０３點子，報６﹒７５２４止步三連揚

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５２４，
較上個交易日跌１０３點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒７４２１。
聯儲局主席鮑威爾周二（１７日）發表迄今最為鷹派言論，表示會持續加息至有明顯和令人
信服的證據，顯示通脹已經回落。美元周三（１８日）紐約時段停止連續３天跌勢，美匯指數在
紐約尾盤升０﹒５４％，報１０３﹒９２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７５２４ ＋１０３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０７３８ －３６６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２６５８ ＋６０２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６０３ ＋１４﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３４１６ －７５２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０５２ －３４７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５５７ －３２２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８５５８ －１３２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８３８６ ＋５７５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２４４０ －１９６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１３ ＋１﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５０２５ －２３２１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７８０ ＋１７５﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒４９００ ＋３６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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