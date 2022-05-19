《鍾之日記》總理撐腰Ａ場硬，騰訊績遜跌得傷

《鍾之日記》５月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國聯儲局主席鮑威爾發表迄今最鷹派言論，美國零售股業績差，令滯脹憂慮加深，隔晚美

股再度經歷「小股災」，道指跌逾１１００點，創２０２０年６月以來最大單日跌幅。香江魚缸

在連升四日後，今早低開４９７點，之後跌幅加劇，曾插７１９點失守二萬關，午後內地股市止

跌轉升，恒指兩萬點關失而復得，最終收報２０１２０，跌５２３點或２﹒５％。恒生科指收市

插１６９點或４％。大市全日成交１２１１﹒１５億元。騰訊（００７００）季績差過預期遭大

行調低目標價，收跌逾６％報３４１﹒８元，阿里巴巴（０９９８８）收跌逾７％，美團

（０３６９０ 跌逾３％，小米（０１８１０）據報通知供應商未來幾個季度的訂單將減少約

２０％，放榜前挫近５％。

政府綠債（０４２５２）今日正式在聯交所上市，開報９９﹒９５元，收報９９﹒７元，每

手１００股帳面最蝕３０元。



＊Ａ場欲攻三千一，關注ＬＰＲ明公布＊



國務院總理李克強昨日（１８日）在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會，努力為

當前經濟下行減壓。他提出要果斷作為，看得準的新舉措能用盡用，５月能出盡出。確保上半年

和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。他還提到，支持平台經濟、數字經

濟合法合規境內外上市融資。穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康

發展。

祖國股市今早隨外圍低開，但房地產板塊在多重利好消息下最先反彈，光伏、風電等能源股

亦紛紛加持，三大股指早盤跌幅已見收窄，午後更集體倒升，並維持至收市。滬綜指高收

０﹒３６％，報３０９６﹒９６點，三千一前止步；深證成指彈０﹒３７％，創業板指數亦揚

０﹒５％。兩市全日成交８０６７億元人民幣，較昨日略增４﹒７％。外資循滬深股通流入逾

５１億元人民幣。

人民銀行貨幣政策司前司長孫國峰昨日下午被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，人行同日宣布新

任貨幣政策司司長鄒瀾已到任。人行人事變動，市場關注中國貨幣政策會否轉向，明日（２０日

）５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）公布，近半分析師預計５年期ＬＰＲ利率可能下降。



＊騰訊季績失望，大行紛削目標價＊



騰訊（００７００）公布第一季業績，非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利

２５５﹒４５億元人民幣，按年跌２２﹒９％，遜於市場預期。大行券商均對騰訊季績感失望，

均在績後下調其目標價，其中，高盛最牛看５５９元，而摩通僅看４４０元。

騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ在投資者會上透露，內地重啟遊戲版號審批

後的首批名單中並沒有騰訊，因監管機構考慮到初創公司需要依賴遊戲變現，大型遊戲公司在這

特殊時期的壓力則會更小，有信心未來包括騰訊在內的龍頭將取得版號

騰訊首季手機遊戲收入按年下跌，是２０１９年第一季度以來首見。在內地停發遊戲版號、

未成年人控制措施的影響未全面反映下，券商料騰訊第二季遊戲業務收入未見底，大摩預計，騰

訊第二季遊戲業務收入將按年跌４％，而且國際遊戲業務高基數影響潛在增幅，年內難有明顯增

長。

相對遊戲業務，各券商預料上海疫情對騰訊廣告收入影響更大，大摩料騰訊第二季廣告收入

再按年跌２５％，料明年各項業務才開始重新增長，降低今明３年收入和利潤預測，目標價由

４８０元減至４５０元。

摩通也指，疫情所帶來的暫時性影響將在６月開始緩解，而業務戰略和消費者行為轉變的影

響則可能持續幾個季度，但第四季經調整溢利可恢復按年增長２７％，目標價由４７０元削至

４４０元。



＊發債「示範名單」再擴容，新城發展５連漲＊



地產行業好消息齊出，內媒最新消息稱，旭輝集團（００８８４）、新城控股

（滬：６０１１５５）最新被納入房企發債「示範名單」。其中，旭輝集團擬於下周發行融資產

品，涉及公司債及供應鏈ＡＢＳ，覆蓋ＣＤＳ及ＣＲＭＷ信用保護工具。新城控股擬於近期在銀

行間市場發行一支不超過１０億元人民幣的中期票據，創設機構將同時發行信用風險緩釋憑證

（ＣＲＭＷ）為該期中票提供信用保護。

與此同時，有傳重慶市政府對當地大型房企金科集團（深：０００６５６）制定了相關紓困

措施，目前已有３億元人民幣紓困資金到位。

內房股全日興奮，新城發展（０１０３０）漲逾３％報３﹒４元，五連揚；碧桂園

（０２００７）升１﹒７％，旭輝（００８８４）升０﹒９％，龍湖（００９６０）升０﹒４％

，潤地（０１１０９）升０﹒１％。



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