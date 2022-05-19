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19/05/2022 08:47

【新冠肺炎】上海昨日新增新冠陽性病例７１９例

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市衛健委通報，１７日新增本土新冠
肺炎確診病例８２例和無症狀感染者６３７例，其中４８例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，
３４例確診病例和６３７例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性確診病例１例和無
症狀感染者２例，均在閉環管控中發現。昨日新增本土死亡病例１例。
　　截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾６２萬例，死亡共計５８０例。

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