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19/05/2022 08:21

【大國博弈】楊潔篪同沙利文通話，若美執意打「台灣牌」必採行動

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪１８日應約同美國
總統國家安全事務助理沙利文通電話。根據美國白宮的簡短文告，兩人在通話時聚焦區域安全與
核不擴散問題、俄烏戰爭以及美中關係中的特定問題。
　　中國官媒《新華社》則詳細報道，楊潔篪在通話中強調，近來美方在台灣問題上的實際行動
與表態大相徑庭，如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上愈走愈遠，必將把局勢引向危險境地
。中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到。
　　楊潔篪又稱，一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中
方對此堅決反對並予以有力應對。美方應當言行一致，將相關承諾落實到具體政策和行動中去，
與中方相向而行，妥善管控分歧，多做建設性的事，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道

　　楊潔篪表示，中國國家主席習近平主席同美國總統拜登就中美關係達成重要共識，雙方要切
實落實好。近期，雙方在兩軍、氣變、衛生、農業等領域開展了一些對話，這是有益的，對話勢
頭應保持下去。
　　美國國務院網站本月初刪除「美國不支持台灣獨立」等表述，楊潔篪的上述講話，相信是對
美國國務院此舉表達抗議。美國總統拜登本周末將到訪亞洲，期間先後訪問南韓與日本以強化同
盟關係，並將在日本參加美日澳印四方安全對話，也引起了各方關注。（ｃｔ）

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