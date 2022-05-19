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即市新聞

19/05/2022 09:05

《思前想後－郭思治》美股初呈浪低於浪弱態，港股成交減退難大升

　
　　《思前想後》自踏進５月份，在沽壓一面倒主控下，美股跌勢相當明顯，且技術上已初呈浪
低於浪之弱態，不妨拉闊一點看，道指自２０２０年３月２３日低位１８２１３點開始之大型中
期升浪，暫該已止步於今年１月５日之歷史高位３６９５２點，即道指累積之總升幅為
１８７３９點或１０２％，而自１月５日高位３６９５２點開始之回落，技術上已止步於２月
１４日之低位３２２７２點，由於跌勢偏促，故道指出現反彈，其後逐步回升至３月２９日之高
位３５３７２點，惟高台買盤不繼，加上沽壓又再逐步湧現，故道指卒反覆跌至５月１２日之低
位３１２２８點方漸見喘定，只是經過連番急跌後，投資者之入市信心已大受打擊，加上目前市
場之避險情緒高漲，故即使美股稍見回穩，惟資金之入市態度仍相當審慎，從技術上看，道指自
今年１月５日歷史高位３６９５２點開始之回調，形態上已初呈浪低於浪之弱態，再從５年圖上
看，道指一旦跌穿５月１２日之低位３１２２８點，其時另一個技術性支持據點將退守至
２０２０年２月１２日之高位２９５６８點。
　
＊穩守１０天２０天線動力配合，或可上補下降裂口＊
　　
　　至於港股，自踏進５月份後，受美股連番急跌所累，大市又再續見反覆，而直到執筆一刻止
計，本月大市之形態暫仍屬先高而後低，恒指暫是由３日之高位２１２９１點跌至１０日之低位
１９１７８點，即恒指於５個交易日內已急跌２１１３點，首先，以２１１３點之波幅計當不算
小，或已可滿足月內之所需，但由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，即是說
，在本月餘下之交易日，理論上或會有更高或更低之指數出現，談到此點，當需留意大市既已稍
重越１０天線（２０２０６點）及２０天線（２０３９９點），短期能否續穩守此兩組平均移動
線之上，因只要恒指能成功重越上述兩組平均移動線並穩守其上，即表示整個大市已漸擺脫反覆
欲試底之弱勢、其時只要買盤不退，大市或會伺機上補本月６日所遺留下之中型下降裂口，介乎
２０７７６點至２０３２０點，闊４５６點，如大市能順利上補此下降裂口，其時之形勢該有利
於恒指再伺機上試本月３日之高位２１２９１點，當然，成交金額能否配合至為關鍵，因從近月
來看，大市之成交金額一直在減退中，表示資金之入市態度愈來愈審慎，在動力不配下，即使大
市能偶見回升，亦只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽而已。《香港股票分析師
協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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