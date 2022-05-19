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19/05/2022 10:39

【樓市鬆綁】江蘇常州二套房首付比例由６０％大幅調低至３０％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》江蘇省常州市市場利率定價自律機制公布，將調整常州市商業
性個人住房貸款最低首付比例，將二套房首付比例由過去的６０％大幅調低至３０％。
　　公告指，自５月１９日起，常州市區範圍內已擁有一套住房且相應貸款未結清的居民家庭，
再次申請商業性個人住房貸款時，最低首付比例調整為不低於３０％。（ｄｗ）

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