【樓市鬆綁】江蘇常州二套房首付比例由６０％大幅調低至３０％

《經濟通通訊社１９日專訊》江蘇省常州市市場利率定價自律機制公布，將調整常州市商業

性個人住房貸款最低首付比例，將二套房首付比例由過去的６０％大幅調低至３０％。

公告指，自５月１９日起，常州市區範圍內已擁有一套住房且相應貸款未結清的居民家庭，

再次申請商業性個人住房貸款時，最低首付比例調整為不低於３０％。（ｄｗ）

