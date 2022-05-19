【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性個案回落至約千宗，四川疫情升溫

《經濟通通訊社１９日專訊》內地新冠疫情持續回落，昨日（１８日）報告新增確診及無症

狀感染合計１０１６宗。國家衛健委公布，全國報告新增確診病例２１２例。其中，境外輸入病

例２１例，含４例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例１９１例，含５７例由無症狀感染者

轉為確診病例。新增死亡病例１例，為本土病例，在上海；無新增疑似病例。全國報告新增無症

狀感染者８７０例，其中境外輸入４５例，本土８２５例。

上海新增陽性個案７１９宗，已經連續５日所有本土確診病例和無症狀感染者均在隔離管控

中發現。上海市交通委指揮中心介紹，隨著上海疫情防控形勢持續穩中向好，５月１８日起，陸

續有４４條公交線路（含２條ＢＲＴ快速公交）恢復試運營，其中，奉賢區９條，金山區５條，

崇明區３０條。

北京疫情則仍然膠著，昨日新增５０宗本土確診及５例無症狀感染。北京市衛健委黨委委員

王小娥表示，５月１９日起，５月１９日、２０日、２１日，北京西城、海淀、豐台、房山４區

全域，連續開展三輪區域核酸篩查。

值得關注的是，人口大省四川、及臨近北京的天津市疫情有走升趨勢。５月１８日０時至

２４時，四川新增本土確診病例３４例，新增本土無症狀感染者１１５例。天津市亦新增７例本

土新冠肺炎確診病例，及２６宗無症狀感染。天津市２０２２年春季高考（面向普通高中畢業生

、面向中職畢業生）將調整到６月１２日舉行。（ｗｌ）

