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即市新聞

19/05/2022 10:12

《輪證高清－孫明哲》現時科技股貼價證槓桿很低，有何應對辦法？

　　《輪證高清》國務院副總理劉鶴全國政協「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會發言表
示支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，及鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目，令科技
股成為近日市場的焦點，資金流入科技股好倉，從網站上個股認股證資金流報告會發現流入科技
股的資金以價外證為主，究竟為什麼會有這個現象呢？現時部署要注意什麼呢？
　　我們先從個股波幅走勢入手，近日科技股產品引伸波幅於高位徘徊了一段時間，走勢上相對
穩定，高引伸波幅令貼價證面值較高同時令槓桿降低，以騰訊（００７００）認購證為例，貼價
證的槓桿只有約５至６倍，於是投資者在波幅相較穩定的情況下，寧願冒更大的波幅風險，選擇
價外證以換取更高槓桿，行使價４６０元附近的騰訊認購證提供近１０倍槓桿，明顯較貼價證高
，而且產品面值較低，較面值０﹒２５元以上貼價證敏感度更高，這或是現時市況較合理的策略
。而其他科技股貼價證的槓桿更低，美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）、快手
（０１０２４）及京東（０９６１８）貼價認購證的槓桿只有約３至４倍，令投資者轉移至較價
外產品上。
　　那現階段部署是否可繼續以此策略？這主要取決於波幅走勢，窩輪價格變動除了受正股價格
影響之外，波幅走勢亦是重要因素。剛才提到波幅於高位一段時間，雖然走勢上平穩，但始終是
在高位水平。計劃利用價外證部署的投資者宜留意利用網站波幅走勢變化，一旦波幅回落，就宜
轉移至較貼價產品上，特別是這兩周是科技股業績的高峰期，波幅有機會在業績後，不明朗因素
消除後回落，因此要特別注意波幅變化。若波幅保持平穩，投資者亦可考慮利用價外證換取更高
槓桿，捕捉正股的走勢。
　　科技股高槓桿產品介紹：
＊騰訊購２９０１９，行使價４６０元，２０２２年８月２２日到期，實際槓桿９﹒６倍
＊美團購２７７２６，行使價１８８﹒９８元，２０２２年８月１６日到期，實際槓桿４﹒７倍
＊阿里購１３１６７，行使價１１１元，２０２２年９月２７日到期，實際槓桿４﹒８倍
＊快手購１４６１０，行使價９９﹒９元，２０２２年８月２９日到期，實際槓桿４﹒６倍
＊京東購１５５８３，行使價２４９﹒０８元，２０２２年９月７日到期，實際槓桿４﹒６倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　　
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