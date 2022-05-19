【大國博弈】加拿大：中國解除對加拿大油菜籽的進口禁令

《經濟通通訊社１９日專訊》加拿大貿易部長伍鳳儀表示，中國當局解除了對加拿大兩家最

大穀物加工廠的油菜籽長達數年的進口禁令，意味著加拿大可以重新對華出口油菜籽。

２０１９年３月，中國撤銷了加拿大兩大出口商的註冊登記許可，理由是檢出有害生物。此

舉被廣泛解讀為報復加方在溫哥華逮捕華為首席財務官孟晚舟。（ｊｔ）

