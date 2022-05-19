【中概焦點】神秘基金擬收購安謀科技５１％，後者回應未收到信息

《經濟通通訊社１９日專訊》有神秘公司擬出手買下ＡＲＭ中國５１％股權。昨日（１８日

）一份新聞通稿突然流傳於網絡，稿件中稱，蓮鑫集團下屬蓮鑫基金已與安謀科技多名中方股東

達成意向並簽署意向書，擬收購安謀科技５１％股權。ＡＲＭ總部與其中國合資公司安謀科技的

鬥爭落下帷幕後，ＡＲＭ已經與安謀科技正式分道揚鑣。

針對上述傳言，安謀科技回應稱，目前安謀科技還沒有收到任何與此相關的信息或聯繫。



＊網上未有蓮鑫集團工商註冊信息＊



在收購方蓮鑫方面，蓮鑫基金表示，簽署完成收購安謀科技５１％股權的意向書後，下一步

工作將積極地與各利益相關方進行匯報，並尋求批准。

蓮鑫集團發言人表示，安謀科技的業務蓬勃發展，離不開客戶及各方面的支持，特別是

ＡＲＭ全球的支持，這也是團隊共同努力的結果。蓮鑫基金有幸在這個重要的項目上與各方進行

探討並取得重大進展，各方期待著順利完成交易。

蓮鑫集團是一家專注於大灣區科技投資的企業公司，不過，截至目前，並未查詢到蓮鑫集團

及蓮鑫基金的相關工商註冊信息，同時也並未在網上找到關於蓮鑫集團的資料。市場猜測蓮鑫集

團及蓮鑫基金可能均為專門接盤安謀科技５１％股權而成立的新公司。（ｊｔ）

