【ＦＯＣＵＳ】盈利「滑鐵盧」，半價算「正常」？

【ＦＯＣＵＳ】美國４月零售數據維持光鮮，但傳統零售商首季業績方顯真章，其中，全球

老大Ｗａｌｍａｒｔ（沃爾瑪）及市值千億的連鎖超市Ｔａｒｇｅｔ（塔吉特）雙雙「旺丁不旺

財」，觸發美股「

黑色星期三」。淨利急劇縮水的騰訊（００７００）周四（１９日）亦領銜恒指半日挫逾２％。

全球股市拋售潮未止，似顯示最大利空已從聯儲政策急轉彎，演變成通脹蠶食公司盈利；

昔日明星股股價動輒較歷史高位打對折，是否意味已回歸「正常」？



＊零售巨頭旺丁不旺財＊



周二（１７日）揭盅的美國４月零售銷售額剛錄連升四個月，坊間不乏「需求端面對高通脹

仍強

勁」的評論；惟零售股業績引發隔夜美股近兩年最大下挫，再揭示表面風光背後的殘酷真相。

由於零售銷售是未經通脹調整的數據，換言之，若計入４０年一見的高通脹，美國人花費更

多錢，實際獲得的商品及服務恐更少。此從美國沃爾瑪、塔吉特、好市多等幾大零售商過去１２

個月銷售額按年升幅節節走低，而庫存升幅卻攀上歷史新高可見一般。

看看最新揭盅的沃爾瑪首季財報，營收按年升２﹒３％至逾１４１５億美元，惟淨利按年挫

２５％至僅

２０﹒５億美元，反映飛升的燃料、員工成本以及臃腫的庫存。其中，人們將更多預算投入食物

而

非新衣和其他日用品，令庫存增加３３％至６１２億美元之鉅。公司最新下調全年每股盈利預期

從原

本的增長４％至６％至下跌１％，拖累股價暴瀉逾１１％，錄３５年最大跌幅。



＊過度修正隨時超想像＊



同命相憐的還有另一百貨零售商塔吉特，首季營收按年升４％，惟淨利按年重挫５２％至僅

１０﹒１

億美元；公司預計，全年僅燃料和運費成本就將比預期高出１０億美元，拖累股價重挫２５％，

千億

美元市值一夜之間蒸發四分一。

理論上應從高通脹中獲益的零售企業，遭遇業績及股價「滑鐵盧」，更難轉嫁成本的企業

的處境更可想而知。高盛執行長Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ最新稱，「極度懲罰性」的通脹給

經濟造成了負

擔，該行客戶正在為經濟增長放緩和資產價格下跌做準備。

安聯首席經濟顧問Ｍｏｈａｍｅｄ Ｅｌ－Ｅｒｉａｎ同指，市場進入一個新的拋售階段，

跟之前由加息、

金融狀況收緊引發的擔憂相反，現在則由通脹侵蝕生活水平、企業盈利的擔憂推動。曾經「有

買貴、無買錯」之稱的騰訊，公布上市以來最大季度利潤降幅，早市一度挫近９％似再印證此。

眼見明星股如ＡＴＭ較史上最高價紛紛打了至少四折五折，是否意味已回歸「正常」？看看

近

有如小米、安踏，遠有如木頭姐旗下ＡＲＫＫ和剛宣布擬關閉的Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ

，非理性推動的過

度修正隨時超過你想像。

