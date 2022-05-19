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19/05/2022 13:16

【ＦＯＣＵＳ】盈利「滑鐵盧」，半價算「正常」？

　　【ＦＯＣＵＳ】美國４月零售數據維持光鮮，但傳統零售商首季業績方顯真章，其中，全球
老大Ｗａｌｍａｒｔ（沃爾瑪）及市值千億的連鎖超市Ｔａｒｇｅｔ（塔吉特）雙雙「旺丁不旺
財」，觸發美股「
黑色星期三」。淨利急劇縮水的騰訊（００７００）周四（１９日）亦領銜恒指半日挫逾２％。
　　全球股市拋售潮未止，似顯示最大利空已從聯儲政策急轉彎，演變成通脹蠶食公司盈利；
昔日明星股股價動輒較歷史高位打對折，是否意味已回歸「正常」？

＊零售巨頭旺丁不旺財＊

　　周二（１７日）揭盅的美國４月零售銷售額剛錄連升四個月，坊間不乏「需求端面對高通脹
仍強
勁」的評論；惟零售股業績引發隔夜美股近兩年最大下挫，再揭示表面風光背後的殘酷真相。
　　由於零售銷售是未經通脹調整的數據，換言之，若計入４０年一見的高通脹，美國人花費更
多錢，實際獲得的商品及服務恐更少。此從美國沃爾瑪、塔吉特、好市多等幾大零售商過去１２
個月銷售額按年升幅節節走低，而庫存升幅卻攀上歷史新高可見一般。
　　看看最新揭盅的沃爾瑪首季財報，營收按年升２﹒３％至逾１４１５億美元，惟淨利按年挫
２５％至僅
２０﹒５億美元，反映飛升的燃料、員工成本以及臃腫的庫存。其中，人們將更多預算投入食物

非新衣和其他日用品，令庫存增加３３％至６１２億美元之鉅。公司最新下調全年每股盈利預期
從原
本的增長４％至６％至下跌１％，拖累股價暴瀉逾１１％，錄３５年最大跌幅。

＊過度修正隨時超想像＊

　　同命相憐的還有另一百貨零售商塔吉特，首季營收按年升４％，惟淨利按年重挫５２％至僅
１０﹒１
億美元；公司預計，全年僅燃料和運費成本就將比預期高出１０億美元，拖累股價重挫２５％，
千億
美元市值一夜之間蒸發四分一。
　　理論上應從高通脹中獲益的零售企業，遭遇業績及股價「滑鐵盧」，更難轉嫁成本的企業
的處境更可想而知。高盛執行長Ｄａｖｉｄ　Ｓｏｌｏｍｏｎ最新稱，「極度懲罰性」的通脹給
經濟造成了負
擔，該行客戶正在為經濟增長放緩和資產價格下跌做準備。
　　安聯首席經濟顧問Ｍｏｈａｍｅｄ　Ｅｌ－Ｅｒｉａｎ同指，市場進入一個新的拋售階段，
跟之前由加息、
金融狀況收緊引發的擔憂相反，現在則由通脹侵蝕生活水平、企業盈利的擔憂推動。曾經「有
買貴、無買錯」之稱的騰訊，公布上市以來最大季度利潤降幅，早市一度挫近９％似再印證此。
　　眼見明星股如ＡＴＭ較史上最高價紛紛打了至少四折五折，是否意味已回歸「正常」？看看

有如小米、安踏，遠有如木頭姐旗下ＡＲＫＫ和剛宣布擬關閉的Ｍｅｌｖｉｎ　Ｃａｐｉｔａｌ
，非理性推動的過
度修正隨時超過你想像。

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