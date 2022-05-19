【新冠肺炎】非本地疫苗接種申報平台明日重新啟動

《經濟通通訊社１９日專訊》政府公布非本地疫苗接種紀錄網上申報平台

（ｗｗｗ﹒ｃｈｐ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｖａｃ－ｄｆ╱）將於明日（２０日）重新啟動，提供口岸

管制站及指定郵政局以外申報非本地疫苗接種紀錄的額外渠道。

因應最新的「疫苗通行證」安排，政府早前更新了網上申報平台，並作出相應技術性修訂。

由明日起（１）只持有非本地疫苗接種紀錄而無需申報任何非本地康復紀錄的人士，以及（２）

同時持有非本地及本地接種紀錄但無需申報任何非本地康復紀錄的人士，均可透過網上申報平台

作出申報。



＊８月底前有過渡性安排＊



如個別人士從未於口岸管制站申報其非本地康復紀錄但需要申報才能符合「疫苗通行證」相

應的接種要求，又或個別本地康復人士未曾於本地接種疫苗而只持有尚未申報的非本地疫苗接種

紀錄，則仍需到指定郵政局申報其非本地康復紀錄及╱或非本地疫苗接種紀錄，並提供相關證明

文件，以獲取康復紀錄二維碼或反映其康復狀況的疫苗接種紀錄二維碼。

為確保市民有充足時間透過上述方法申報其非本地疫苗接種紀錄及取得疫苗接種紀錄二維碼

，「疫苗通行證」已作出過渡安排。直至今年８月３１日或之前，曾在香港以外地區接種新冠疫

苗的人士可直接出示其非本地疫苗接種紀錄及填寫指明表格，以進入「疫苗通行證」指明處所，

而無需掃描疫苗接種紀錄二維碼。（ｃｌ）

