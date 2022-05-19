【特區新班子】傳陳肇始未必留任，盧寵茂成醫衞局局長熱門人選

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，食物及衞生局局長陳肇始可能不會留任下屆政府，港
大深圳醫院院長盧寵茂將是改組後醫務衞生局局長熱門人選。
候任行政長官李家超本月６日舉行選舉前千人造勢活動，當日盧寵茂亦有站台，分享對李家
超的期望。
分析指，盧寵茂自２０１６年起擔任港大深圳醫院院長，長期在內地工作，有助兩地溝通抗
疫經驗。（ｃｌ）
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