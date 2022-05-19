【外圍經濟】股市跌勢延向亞洲，市場對經濟增長有憂慮

《經濟通通訊社１９日專訊》經濟低迷衝擊華爾街股份，觸發資金流向主權債券等避險，美

股期貨出現退卻訊號，股市跌勢周四（１９日）延至亞洲。

日經平均指數下跌２﹒３％。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ ２００指數下跌１﹒７５％。南韓

Ｋｏｓｐｉ指數下跌１﹒９％。

美國國債在避險情緒出現之際攀升。美元下跌。澳洲和新西蘭的債券在美股交易時段的滑流

中上升。（ａｌ）

