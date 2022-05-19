《日入而息》小米首季經調整盈利跌５３％，港失業率升至５﹒４％

《今天重點》

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小米（０１８１０）首季盈轉虧５﹒９億人幣，經調整淨利潤跌５３％；小米首季全球智能手機

市場出貨量按年跌２２％

長實（０１１１３）：會考慮投資高回報的優質項目，根據盈利派發股息及推動發展

香港最新失業率升至５﹒４％，高於市場預期；失業大軍超過２０萬，餐飲業失業率升至１２﹒

９％；本港４月失業綜援個案跌０﹒４％，但較前年１月增４９％

按揭證券公司去年轉虧為盈，錄除稅後溢利８﹒３１億元

教育局放寬學生出席畢業禮，每日快測維持至６月下旬

本港新增２９１宗確診，包括３８宗輸入個案；上環譚仔三哥錄得５宗個案，御善私房菜增３人

確診

王良被任命為招行黨委書記，履行程序後成第四任行長

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《即日市況》

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恒指全日低收５２３點報２０１２０，科指低收１６９點報４０９０

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《深滬股市》

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滬綜指倒升高收０﹒３６％，總理穩房價地產股集體飆

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《美元匯價》

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美匯升至１０天線的１０４後遇阻力

歐元最新報１﹒０４９９╱０３，日圓最新報１２７﹒６６╱７１

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《公司業績》

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小米（０１８１０）首季盈轉虧５﹒９億元人民幣，經調整淨利潤跌５３％

百盛集團（０３３６８）首季盈轉虧，蝕３００８萬元人民幣

按揭證券公司去年轉虧為盈，錄除稅後溢利８﹒３１億元

同程旅行（００７８０）首季純利按年跌４０％；經調整溢利跌１８％

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《公司資訊》

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小米（０１８１０）等內地手機製造商通知供應商將減少訂單約２０％；小米首季全球智能手機

市場出貨量按年跌２２％

恒地（０００１２）「映岸」最快下周初上載樓書，６月初開售；恒地Ｔｈｅ Ｈｅｎｄｅｒｓ

ｏｎ推ＥＳＧ合作夥伴計劃

新地（０００１６）ＳＩＬＩＣＯＮ ＨＩＬＬ料於月內開售

長實：會考慮投資高回報的優質項目，根據盈利派發股息及推動發展

中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買９００萬股股份

聯交所表示新昌創展（０１７８１）將於下周一起被取消上市地位

華懋盼重組架構縮短樓宇審批，冀新一屆政府穩定樓市

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《國企紅籌》

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粵投（００２７０）水廠獲控股股東建光伏電站，購電自用

太保壽險香港表示業務規劃已就疫情調整，對通關感保守樂觀

恒投證券（０１４７６）租京通泰大廈部分單位及停車場

復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀聯合化療同步放療於中國境內完成首例患者給藥

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《神州民企》

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中梁控股（０２７７２）兩票據交換新票據，９８７９萬美元未還

據報旭輝（００８８４）擬下周發債融資，啟用信用保護工具

恒大汽車（００７０８）否認無限期推遲預售：９月起量產預售未確定

赤子城科技（０９９１１）主席全資控股公司增持十萬股

碧桂園（０２００７）「瓏碧」超額收票逾６倍，將於周六開售

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《中國要聞》

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商務部表示中國利用外資面臨諸多挑戰，但有利因素不變；受疫情衝擊４月消費零售額下跌，惟

影響暫時；北京近一周蔬菜日上市量處於正常水平

首４月中國承接服務外包合同９０７億美元增逾１２％

內媒引述中汽協表示汽車下鄉政策６月初出台是假消息

國家發改委表示後期中國ＰＰＩ漲幅有望延續回落態勢

匯豐表示大灣區是在亞洲的重要增長引擎，會繼續積極發展

上海企業今年減稅降費約１４００億元人民幣

上海預計到６月上旬能全面恢復個人寄遞業務

西藏推１２項措施發展本地遊，將發旅遊消費券３０００萬

報告指逾八成受訪大專生指大灣區事業發展機會具吸引力

上海將逐步增加離滬列車班次，嚴查離滬人員核酸證明

上海將分兩階段鼓勵支持企業恢復運營

銀保監擬統一銀行保險機構消費者權益保護監管標準

發改委表示煤企不得通過提高流通費用變相哄抬煤炭售價

上交所表示符合國家戰略的指數基金可豁免發布時間

人行１００億７天逆回購利率持平，完全對沖到期量

和而泰「臨死股東大會」後續，深圳證監責令律所改正

江蘇常州二套房首付比例由６０％大幅調低至３０％；江蘇省連雲港居民購新房最高按購房款２

％補貼

上汽集團１６億人幣接盤東正金融控股股東清退股權

茅台冰淇淋旗艦店開業，集團申請茅台冰淇淋商標

王良被任命為招行黨委書記，履行程序後成第四任行長

人保投控原黨委委員蘇新發被查，前年已被開除黨籍

華為數字能源與信和簽訂戰略合作，推動數字地產轉型

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒７％，報１６０２０﹒３２點

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《其他消息》

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吳靄儀入稟高院，要求禁止警方查閱６１２案部分資料

Ｔｅｌｅｇｒａｍ對有指可能在港被禁用感到驚訝

消息指建築署低估造價，立會大樓擴建工程料超支三成

政府收回１９公頃私人土地，以推展元朗南首期發展計劃

林鄭月娥稱支持天星小輪及電車加價

華員會利葵燕稱公僕薪酬調整應考慮通脹及經濟等因素

運輸署牌照事務處增設「智方便」流動登記隊，推動智慧城市發展

陳朗昇稱不積極尋求連任記協主席，將赴英國參加學人計劃

七項串謀煽惑罪成，ＴＧ頻道擁有人判囚６年半

本港４月失業綜援個案跌０﹒４％，但較前年１月增４９％

失業大軍超過２０萬，餐飲業失業率升至１２﹒９％

香港最新失業率升至５﹒４％，高於市場預期

傳陳肇始未必留任，盧寵茂成醫衞局局長熱門人選

李惟宏稱李家超渴望將香港重新建成開放的國際城市

中原按揭表示４月轉按跌１３﹒８％，匯豐巿佔率兩連冠

仲量聯行表示４月甲級寫字樓錄２４﹒９萬方呎淨吸納量

深股通額度全日用４３﹒３億元；滬股通額度全日用逾４２億元，外資淨流入５１億元

工聯會表示臨時失業支援四成申請人未獲批，促重新審核

消費券第二期５０００元最快６月中申請，料暑假派發

貝萊德料２０３０年全球債券ＥＴＦ市場增至５萬億美元；債券ＥＴＦ市場，吸４００億美元

ＩＩＦ表示全球債務總額升至紀錄高，中國首季增２﹒５萬億美元

Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ獲匯豐投資管理領投Ｃ輪融資

前憲制事務司施祖祥今晨離世，享年７６歲

大華銀行香港委任Ｈａｙａｔ Ｏｍａｒ Ｌｉｍ為內部審計主管

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《俄烏開戰》

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布林肯宣布追加２﹒１５億美元，應對全球糧食危機

美參院料周四通過４００億美元援烏法案

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《大國博弈》

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加拿大表示中國解除對加拿大油菜籽的進口禁令

商務部表示高通脹形勢下，美國取消對華關稅有利世界

美國財長耶倫承認正推動取消部分對華關稅

美華僑被指助中國收集異見分子信息，遭美控間諜罪

外交部表示中方正密切關注美國總統拜登訪問亞洲

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《騰訊績後》

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交銀降騰訊目標至４９５元，料下半年利潤率降幅收窄

大和削騰訊目標至４８０元，宏觀不確定性礙次季收入

花旗料騰訊本土遊戲收入改善，惟下調目標至５１２元

野村：騰訊首季表現遜預期，削目標價９％至４５５元

騰訊季績遜遭多家大行削目標價，一文看清大行觀點

高盛削騰訊目標價１３％至５５９元，料下半年將復甦

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《新冠肺炎》

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本港新增２９１宗確診，包括３８宗輸入個案

非本地疫苗接種申報平台明日重新啟動

何栢良稱若重症比例無上升，不應影響復常步伐

全國昨新增本土陽性個案回落至約千宗，四川疫情升溫

台灣新增９萬宗確診再創新高，料本月底進入高峰

孔繁毅稱對疫情感到樂觀，暑假戶外可不必戴口罩

換氣量工作小組表示初步相信「星月樓」通風有問題

據報李家超計劃設閉環管理特殊通道，予商界人員往來

旅議會正聯絡日本觀光協會，爭取香港次輪入境配額

業界冀派對房間復業後３個月內回復五至六成生意

港大醫學院表示感染新冠病毒或導致嚴重骨質流失

復星醫藥據報已為復必泰獲批做準備，浦東冷庫復工

１６間學校呈報１７宗確診，涉１５名學生及２名老師

上環譚仔三哥錄得５宗個案，御善私房菜增３人確診

天水圍、伊利沙伯及北大嶼山醫院明起恢復急症室服務

教育局放寬學生出席畢業禮，每日快測維持至６月下旬

歐家榮稱本港疫情穩定，提醒市民保持個人衞生

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