【小米績後】高盛：小米首季表現符預期，惟降目標價至１７﹒５元

《經濟通通訊社２０日專訊》高盛發表研究報告指，小米集團（０１８１０）今年首季業績

符合預期，收入按年跌５％，經營利潤率及淨利潤按年減半，認為公司目前在收入增長和盈利能

力方面正處於今年上半年低谷期的途中，下調目標價由１９﹒４港元至１７﹒５港元，維持「買

入」評級。

該行表示，公司的首季業績帶來了正面驚喜，其更深入及更好地連接的小米ＡｌｏＴ生態系

統，以及快速增長的互聯網月活躍用戶數，雖然某些海外市場的宏觀逆風因素可能會影響今年下

半年的需求復甦，但預計小米將能夠通過利用其優化的智能手機產品組合和全球影響力發揮其優

勢，預期在今年下半年及明年將分別實現１２％及１０％的按年智能手機出貨量增長。

該行提及，下調２０２２至２０２４年的收入預測３－５％，其中７０－８０％的收入下降

是由於智能手機收入的下降，而由於需求疲軟和競爭激烈，料小米今年智能手機出貨量按年下降

５％至１﹒８億部，預期公司今年核心淨利潤（未計及新業務的投資）將按年跌２０％至１７６

億元人民幣，料明年隨著強勁的復甦，將按年增長２８％，亦料今年小米集團層面的純利按年跌

３６％至１４１億元人民幣，料明年將按年增長３４％。

該行續指，按季度計算，儘管預期今年整個集團層面的利潤持續下滑，但預計小米的核心淨

利潤將從今年第三季度企穩，或恢復按年增長。（ｂｎ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

