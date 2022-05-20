標普：騰訊業績在連續幾個季度惡化後可能接近見底

《經濟通通訊社２０日專訊》評級機構標準普爾發報告指，騰訊（００７００）業績在連續

幾個季度惡化後可能接近見底，包括第一季收入和ＥＢＩＴＤＡ表現低於標普已下調的預期。監

管環境不再嚴苛及中國互聯網公司提高盈利能力的努力，令集團現金流和槓桿率更為穩定。騰訊

穩定的市場領導地位和健康的信用指標支持其「Ａ＋╱穩定」評級。

報告指，騰訊業績可能要到今年底或２０２３年初才會好轉，預料第二季收入或出現首次下

跌，主要受累於國際遊戲收入疲弱、上海封控措施及去年同期的高基數。報告維持２０２２年收

入中個位數增長的預測不變。

報告假設封控措施不會在中國更多城市蔓延，第二季可能是騰訊的谷底。而最值得注意的是

，政府近期的聲明反映監管環境可能放鬆。監管機構在執行現有法規方面可能會更加謹慎和系統

化，為互聯網公司的運營創造更穩定的環境。即便如此，監管機構對數據安全和金融科技的擔憂

仍然困擾著互聯網公司。（ａｃ）



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