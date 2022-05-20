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即市新聞

20/05/2022 08:43

《盤前攻略》隔晚美股跌勢喘穩，憧憬ＬＰＲ降料恒指高開４００點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股低位爭持，網路設備股思科（ＣＳＣＯ）公布４月底
止第三季業績差過市場預期，同時新一周的美國首次申領失業救濟人數高於預期，５月費城製造
業指數亦降至２﹒６，延續市場對經濟前景憂慮。股市急跌後短線有承接，標普逼近熊市邊緣。
　　中概股逆市造好，阿里（ＢＡＢＡ）升０﹒４４％收報８７﹒６９美元，京東（ＪＤ）升
３﹒０９％收報５２﹒７８美元，網易（ＮＴＥＳ）升１﹒８９％收報９５﹒３５美元，拼多多
（ＰＤＤ）升８﹒９７％收報４２﹒０５，百度（ＢＩＤＵ）升５﹒４５％收報１２５﹒３４美
元。
　
＊ＡＴＭ股ＡＤＲ升幅顯著＊
　
　　恒指夜期報２０４１７，升３９７點。ＡＤＲ港股比例指數報２０４０６，升２８６點。
ＡＴＭ股ＡＤＲ大旺；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股升４﹒５１％，折合１７２﹒９７港元
；阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股升３﹒２１％，折合８６﹒０２港元；騰訊
（００７００）ＡＤＲ較港股升３﹒０２％，折合３５２﹒１３港元。
　
＊市場料下調ＬＰＲ，惟不應過份樂觀＊
　
　　市場憧憬稍後公布ＬＰＲ有望下調５個基點，此前市場押注中國刺激經濟方針，《彭博》對
１９名經濟學家的調查，當中１１名專家認為一年期ＬＰＲ將會下調５至１０個基點。但中央已
多次不如市場預期般下調ＬＰＲ，加上日前人行已宣布首套房利率已根據ＬＰＲ下調２０基點，
目前不宜對進一步下調ＬＰＲ過份樂觀。目前有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數報
２０５１４，升４０２點，料恒指跟隨高開約４００點。

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