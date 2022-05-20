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即市新聞

20/05/2022 16:19

《窩輪匯智－陳恩因》除淨高峰期，窩輪價格如何反映？

　　《窩輪匯智》港股本周大幅波動，一度下試兩萬點關口後回升，科技股先後公布業績，走勢
亦非常波動。在日升日跌的市況當中，不少投資者日內短炒，或會以相對高槓的衍生產品應市。
適逢近日陸續有公司除淨，投資者或會問，若正股在除淨後股價下調，會否對手持的窩輪有影響

　　首先，發行人在發行一隻窩輪產品的時候，定價前會根據該正股過去的派息紀錄去預計未來
的股息水平，因此產品在上市前已將除淨的因素考慮在內。所以一段來說，若正股公布的股息在
預期以內，無論是高息的內銀、石油等股份，或是息口較低的科技類股份，除淨對輪證價格理論
上不應帶來任何受影響（假設其他因素不變）。
　　那如果有特別股息又如何？根據上市規定，若公司宣布派特別股息，且金額超過股份價格的
２％，發行商有機會於股份除息當日，調整認股證的行使價及換股比率，以反映特別股息所帶來
的影響。近日最佳例子是京東（０９６１８），月初公布特別股息每股０﹒６３美元，相當於
４﹒９４５１港元，發行商於除淨日前一個工作日的晚上在條款上作調整，相關的算式為︰行使
價及贖回價　ｘ　１╱（１﹒０２４（即調整系數））。另一隻有待公布詳情的為中海油
（００８８３），投資者可密切留意發行人的通告。
　　那有甚麼情況，股息變化會影響輪證價格？那就是關乎股息與發行人的預期，例如公司突然
宣布暫停派息、減息、或是加派息，幅度與發行人原先預期有較大偏差，便會對窩輪價格有影響
。發行商在公布後要為多出或少了的「淨」作出價格上的調整。一段來說，派息較預期多，會利
淡認購證、利好認沽證。相反，派息較預期少會利好認購證、利淡認沽證。不過影響窩輪價格有
很多，投資者入場前應先了解及評估產品風險。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯
席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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