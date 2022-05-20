《窩輪匯智－陳恩因》除淨高峰期，窩輪價格如何反映？

《窩輪匯智》港股本周大幅波動，一度下試兩萬點關口後回升，科技股先後公布業績，走勢

亦非常波動。在日升日跌的市況當中，不少投資者日內短炒，或會以相對高槓的衍生產品應市。

適逢近日陸續有公司除淨，投資者或會問，若正股在除淨後股價下調，會否對手持的窩輪有影響

？

首先，發行人在發行一隻窩輪產品的時候，定價前會根據該正股過去的派息紀錄去預計未來

的股息水平，因此產品在上市前已將除淨的因素考慮在內。所以一段來說，若正股公布的股息在

預期以內，無論是高息的內銀、石油等股份，或是息口較低的科技類股份，除淨對輪證價格理論

上不應帶來任何受影響（假設其他因素不變）。

那如果有特別股息又如何？根據上市規定，若公司宣布派特別股息，且金額超過股份價格的

２％，發行商有機會於股份除息當日，調整認股證的行使價及換股比率，以反映特別股息所帶來

的影響。近日最佳例子是京東（０９６１８），月初公布特別股息每股０﹒６３美元，相當於

４﹒９４５１港元，發行商於除淨日前一個工作日的晚上在條款上作調整，相關的算式為︰行使

價及贖回價 ｘ １╱（１﹒０２４（即調整系數））。另一隻有待公布詳情的為中海油

（００８８３），投資者可密切留意發行人的通告。

那有甚麼情況，股息變化會影響輪證價格？那就是關乎股息與發行人的預期，例如公司突然

宣布暫停派息、減息、或是加派息，幅度與發行人原先預期有較大偏差，便會對窩輪價格有影響

。發行商在公布後要為多出或少了的「淨」作出價格上的調整。一段來說，派息較預期多，會利

淡認購證、利好認沽證。相反，派息較預期少會利好認購證、利淡認沽證。不過影響窩輪價格有

很多，投資者入場前應先了解及評估產品風險。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯

席總監 陳恩因》



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