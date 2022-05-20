《盤後部署》恒指蓄勢上破兩萬一關，招行走勢轉強短期挑戰５４元

《經濟通通訊社１９日專訊》美股經歷了周三暴跌後，隔晚三大指數仍未能止跌，道指再跌

２３６點或０﹒７５％，收報３１２５３點；標普５００跌２２點或０﹒５８％，收報３９００

點；納指亦微跌２９點或０﹒２６％，收報１１３８８點。

原以為港股會再次受到美股下跌拖累，２萬點關口或會得而復失，豈料人民銀行在今早港股

開市前宣布下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），將５年期ＬＰＲ減１５個基點至４﹒４５％，較

市場預期下調至４﹒５５％低了１０個基點。不過，１年期ＬＰＲ則維持在３﹒７％，未如市場

預期下調至３﹒６５％。不過，相關消息足以令港股守穩２萬關並作進一步反彈。

恒指裂口高開３５０點，早段略為升破２０６００點後即市獲利盤湧現，指數回試至

２０４００點邊後回穩並再度攀升，午市再破２０６００點後守穩該位，其後反覆上升，臨近收

市前升至２０７９４點全日高位，最終收報２０７１７點，升５９６點或近３％，大市成交

１２２６億元，下周料蓄勢上破２１０００點。

內銀股以招行（０３９６８）表現最強，早段升幅已超過５％，午後擴大至逾７％，佔居恒

指成分股升幅榜第二位，最高升至４９﹒２元，收報４９﹒１元，升３﹒３５元或７﹒３％，成

交股數回升至５１８６萬。

周三（１８日）銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，目前中國銀行業保持穩健運行，風險

抵禦能力還是較強的，也為發揮監管逆周期作用、為小微企業紓困解難提供了政策空間。整個銀

行業不良貸款率是１﹒８２％，保持在合理水平，銀行業撥備餘額７﹒４萬億元（人民幣．下同

），撥備覆蓋率達到了１９７﹒５％。

根據招行公布的首季業績，截至報告期末，該行不良貸款餘額５４１﹒３８億元，較上年末

增加３２﹒７６億元，不良貸款率０﹒９４％，較上年末上升０﹒０３個百分點，當中以房地產

業的２﹒５７％最大，但整體不良貸比率遠低於行業平均水平。此外，招行撥備覆蓋率雖較上年

末下降７﹒５２個百分點，但仍達到４８３﹒１４％。

技術上，招行經過去兩日在２０天線整固後，今日裂口上升衝破２０天線及５月初的反彈高

位４８﹒４元阻力，後市有望展開一浪高於一浪走勢，短期以５０元為首個主要阻力，突破則可

望進一步挑戰４月中的下跌裂口底部５４﹒４５元，預料升至前中期橫行區底部約６０元將遇到

重大阻力，建議逢低買入，收低於４３﹒８元止蝕，並以５４﹒２及５９﹒５元獲利目標。

（ｐｃ）

