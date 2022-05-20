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即市新聞

20/05/2022 10:13

【外圍經濟】「日圓先生」榊原英資預測：日圓可能跌破１５０

　　《經濟通通訊社２０日專訊》有「日圓先生」之稱的前日本財務省官員榊原英資表示，隨著
美日貨幣政策分化不斷加深，日圓有可能會跌到１９９０年以來的最低水平。
　　榊原英資表示，美國聯儲局的鷹派立場，與日本央行寬鬆政策之間的顯著分化，仍然是推動
日圓走弱的最大驅動力。在分化縮小之前，日圓兌美元仍可能承受力。榊原英資因在１９９７至
１９９９年任職日本財務省期間，有能力影響日本貨幣政策而被稱為「日圓先生」。
　　現任日本青山學院大學教授的榊原英資接受彭博電視採訪時說：「市場的預期是，日圓匯率
到今年底會在１４０和１５０之間，所以日圓很有可能跌到這個水平。」「如果日圓跌破１５０
，那麼我認為日本央行會有些擔心。」
　　另一方面，日本財務大臣鈴木俊一周四在德國波恩參加Ｇ７財長會議時表示，成員國應確認
現有的匯率協議，並納入會議公報。根據現有協議，成員國承諾堅持由市場決定匯率。分析指，
鈴木的言論說明該國仍未打算干預市場以提振日圓。
　　日圓兌美元本月觸及１３１﹒３５的２０年低點，是過去三個月中表現最差的Ｇ１０貨幣。
日圓上一次觸及１５０關口是在１９９０年８月。彭博對策略師的調查結果顯示，日圓到今年底
料在１２８，這與目前水平相近。但德國商業銀行、法國興業銀行等機構預計，日圓可能會跌到
１５０。（ｊｆ）

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