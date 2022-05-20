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即市新聞

20/05/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》即市好友完全控制大局

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、綜
合企業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保險
（０１２９９）、比亞迪股份（０１２１１）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選長江基建（０１０３８）、康師傅（００３２２）與達利食品（０３７９９）。
　　美指期貨於亞洲市場繼續攀升，現報３９２９﹒７５，上升１﹒０２８％。依此計算，恒生
指數的合理值為２０３１９。至今指數只曾低見２０４７１，完全符合今早（２０日）開市前筆
者「港股將可高開」的預期。最高位暫為２０５９１，已經到達了即市第三個重要阻力位
２０５８１，好友的表現實在非常進取。另一方面，科技指數曾高見４２４７，尚未到達即市第
三個重要阻力位４２６５，可見筆者提醒大家科技股於高位有沽壓是正確的。市況所見，即市好
友完全控制了大局；若於早市末段仍不見淡友大舉反攻，本周末前市況應可於平靜中渡過。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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