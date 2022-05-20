《窩輪豪情－梁業豪》即市好友完全控制大局

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、綜

合企業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保險

（０１２９９）、比亞迪股份（０１２１１）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選長江基建（０１０３８）、康師傅（００３２２）與達利食品（０３７９９）。

美指期貨於亞洲市場繼續攀升，現報３９２９﹒７５，上升１﹒０２８％。依此計算，恒生

指數的合理值為２０３１９。至今指數只曾低見２０４７１，完全符合今早（２０日）開市前筆

者「港股將可高開」的預期。最高位暫為２０５９１，已經到達了即市第三個重要阻力位

２０５８１，好友的表現實在非常進取。另一方面，科技指數曾高見４２４７，尚未到達即市第

三個重要阻力位４２６５，可見筆者提醒大家科技股於高位有沽壓是正確的。市況所見，即市好

友完全控制了大局；若於早市末段仍不見淡友大舉反攻，本周末前市況應可於平靜中渡過。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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