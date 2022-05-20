【虛幣世界】比特幣走勢回升，目前企穩於３００００美元之上

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股輕微低收，但加密貨幣市場走勢回升，目前比特幣企

穩於３００００美元之上，但交易量對比起過去兩周仍有一段距離；以太幣同樣升３﹒５％，

ＸＲＰ、ＳＯＬ、ＡＤＡ 和 ＭＡＴＩＣ 漲幅不到一個百分點，但ＡＶＡＸ下跌超過 ３％

。

分析指，在最近幾個月經濟不確定性的情況下，山寨幣在很大程度上落後於比特幣。根據加

密數據提供商區塊鏈中心的數據，在過去的 ９０ 天裏，前 ５０ 名山寨幣中只有１５％的

表現優於比特幣，這一趨勢反映了當前的避險環境。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３０２７８﹒４２（美元．下同），跌０﹒１４％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２０１６﹒８９元，跌０﹒１３％；艾達幣報０﹒５３４０元，升

０﹒１１％；瑞波幣報０﹒４２４１元，升０﹒８６％。（ｕｌ）



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