《談國論企－黎偉成》生產者出廠價格漸降惠經濟

《談國論企》中國的工業生產者出廠者價格ＰＰＩ於２０２２年４月份同比增長持續放緩，

並成為自２０２１年１１月份以來的六連跌，主要受惠於購進價格逐步回落。此使居民消費價格

ＣＰＩ至今保持合理區間，該有利中國的國民經濟於２０２２年保持穩中有進發展態勢，要注意

的是惡疫續肆虐衍生的問題。美國推手惡弄的烏戰使國際能源、資源價格進一步走高，和美國對

華經貿戰使供應鏈惡化、疫情令海陸空樽頸，對包括中國在內的通脹有壓。



＊購進價格上升暫未使出廠價受太大壓力＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２２年４月份同

比增長８％，較３月份的８﹒３％少增０﹒３個百分點，為自２０２１年１０月高位１３﹒５％

至今的六連跌，更是最近１２個月以來的’低位’。

從具體數據分析，ＰＰＩ徐徐收窄升幅之因，乃（甲）工業生產者購進價格，指數於

２０２２年４月份達１０﹒８％，即使環比略升０﹒１個百分點，卻較２月份的１１﹒２％和１

月份的１２﹒１％要低，重要因由為（Ｉ）黑色金屬材料生產品購進價格，於２０２２年４月份

同比增長４﹒５％，不僅環比低１﹒１個百分點，更遠低於２０１１年５月所升的２６﹒８％，

遂使黑色金屬礦採選業的出廠價格是同比回落５﹒５％。

和（ＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是月份同比上升１４﹒２％，環比回落

１﹒４個百分點，而有色金屬治煉及壓延加工業產品的出廠價上升１６﹒８％，有色金屬礦採選

業出廠價格升１４﹒２％，皆略見緩和。

甚至（ＩＩＩ）燃料、動類生產品的購進價格，近期之升，仍然徐徐向上之態：於２０２２

年４月份同比升３４﹒８％，環比升３﹒９個百分點，是為本年前４個月最高的升幅，卻仍低於

２０２１年１０月的４０﹒７％，踞高不下之時未見太明顯的惡化。相關產品的出廠價格亦然，

即（ｉ）煤炭開採及洗選業產品的出廠價格於是月份同比日戈中尸使升５３﹒４％，相對於

２０２１年１０月份所飆升１﹒０３倍，有所’收歛’，顯然受惠中國政府強化煤炭行業重新穩

產穩銷，使煤炭價格漲幅明顯收窄。

其他能源產品價格亦快速上漲，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是月份同比升

４８﹒５％，環比高１﹒１個百分點，卻比２０２１年５月份的９９﹒１％漲勢之凶；

（ｉｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠價格，同比升３８﹒７％，環比高５﹒９個百分點，

尚低於２０１１年１０月份的５３﹒１％升幅。此乃於倫敦及紐約原油每桶價格在２０２２年４

月份升越１００美元，比２０２１年１０月的８０美元要高，情況似乎可以接受。

正因如是，故中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２２年４月份同比

上升２４﹒８％，仍低於２０２１年１０月份所升３１﹒４％，不太差勁矣。

再看（乙）高技術、高設備的行業，未受能源、資源價升的影響，如：（１）計算機、通信

和其他電子設備業出廠價格於２０２２年４月份同比略升０﹒３％，（２）鐵路、船舶、航空航

天及其他交通服務價升１﹒８％，（３）汽車製造業升０﹒１７％，（４）通用設備製造業升

１﹒６％。中國經濟續可提質成長的同時，高技術產品成本壓力相對有限，啟示良好。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２２年４月份

的同比增長１﹒％，略高於９月份的０﹒１％；食品分類指數升１﹒６％，環比升０﹒８百分點

；一般日用品升１﹒８％，環比跌０﹒１個百分點；衣著分類指數升０﹒７％；和耐用消費品分

類指數跌０﹒１％。凡此，ＰＰＩ及ＣＰＩ都有降溫的作用

反觀美國，消費物價指數ＣＰＩ於２０２２年３月攀升至８﹒５％的難以接受水平，因盲目

重啟經濟，卻因疫情使生產不足，通脹自當失控。但中國在２０２０年上半年控疫，先復工復產

，再逐步復商復市，使供與求相平衡，ＣＰＩ至今仍處合理水平。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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